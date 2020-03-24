Если возникнет подозрение на вирус, принимайте... лекарство от горла

Телефон занят. В течение последующих двух часов номер либо был занят, либо трубку брали и тут же бросали. Тогда я решил воспользоваться только что разрекламированной возможностью и сам открыл себе больничный лист, контактируя с семейным врачом через портал digilugu.ee. После обеда раздался звонок с незнакомого номера. Беру телефон - и слышу семейного врача. И слышу ругань и обвинения, почему это я открыл себе больничный лист, ведь оснований на то не было. Мол, контакта с носителем коронавируса у меня не было. Да и больничная касса якобы вообще не позволяет так делать.

Оснований для открытия больничного нет, пациенту приходить в поликлинику нельзя, как и нельзя сдать где-нибудь какие-нибудь анализы или пройти осмотр. Сначала на эстонском языке и потом на русском (я сказал семейному врачу, что ничего не понимаю из его разговора на эстонском, и сам попросил его говорить на русском). Кроме того, мне дали распоряжение своим ходом отправиться в аптеку и купить рекламируемые по телевизору лекарства... "Quixx" и "Decatylen". Рецепты не выписывают.

Когда я сказал, что у меня нет маски для похода в аптеку, мне посоветовали сшить ее самому! О тестах на вирус даже не говорилось... И я тоже спросить не осмелился... Долго размышлял о том, как семейный врач ставит диагноз по телефону. Может, он прошел курсы ясновидения? Или еще как-нибудь? Или же государству известны все мои передвижения и контакты с другими людьми?

Решил, что на следующее утро посмотрюсь в зеркало, сам поставлю себе окончательный диагноз и составлю план лечения. Вообще-то, достаточно было бы посмотреть по телевизору любую рекламу и купить рекламируемое в ней средство. Мой семейный врач и прежде предлагал мне только рекламируемые по телевизору лекарства - видно, он и сам смотрит телевизор и на основании этого решает, что сейчас в моде... О теории заговора, в соответствии с которой семейный врач получает свой процент за продаваемые в аптеке по его рекомендации пищевые добавки и безрецептурные лекарства, лучше вспоминать не буду...

...мне дали распоряжение своим ходом отправиться в аптеку и купить рекламируемые по телевизору лекарства... "Quixx" и "Decatylen".

Вечером того же дня я получил ответ на письмо, которое отправил после разговора в центр семейных врачей. Отвечал член правления Ярвеского центра здоровья, в своем письме он сообщил, что "большинство вирусных заболеваний (в том числе нынешний коронавирус) проходят сами и для лечения используются безрецептурные препараты". В ответ на жалобу на отсутствие маски мне написали: "К сожалению, масок не хватает, но самодельные средства защиты тоже являются решением, если, например, нужно сходить в аптеку. Защитить нос и рот можно и шарфом, который дома следует тщательно постирать, или одноразовым носовым платком, который нужно после использования выбросить".

Я сидел дома и думал, в какой магазин идти покупать кашне или кто бы мог мне его дать взаймы, как вдруг меня осенило: это и есть сознательная политика чиновников и государства, и мне как частному лицу тут ничего не изменить. Очевидно, я не единственный, кому представляющий государство семейный врач дает такие указания. Целью и является уморить чернь, а потом позиционировать себя как героя-спасителя народа (ведь прогнозируемая смертность - всего 3%, а остальные 97% придут потом выбирать Рийгикогу/самоуправление).

Скоро выборы и нельзя не воспользоваться свалившимся с неба кризисом. Поддержка Центристской партии уже растет... Последние речи чиновников здравоохранения и министров только подтверждают эту версию. То есть заражение вирусом и распространение эпидемии в массах неизбежны. Исторически наиболее эффективным разрешением ситуации в случае корыстолюбивых чиновников, коррупционеров и прочих виновных являлось "за уборную - и пулю в голову".

А до тех пор, пока у принимающих решения не хватает для этого мужества или патронов, у меня единственным вариантом остается переболеть возможным вирусом в числе первых.

Тогда будет шанс получить лечение или попасть в больницу под аппарат искусственного дыхания или в худшем случае - быть похороненным все же в достойном человека гробу и не в безымянной могиле.