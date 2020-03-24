СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мертвый мужчина в канаве

21 марта около 16.44 в канаве возле участка по улице Туха, 10 в Нарве в воде обнаружили тело 47-летнего мужчины. Труп направили на судебно-медицинское вскрытие.
В Кохтла-Ярве автомобиль врезался в дерево
23 марта в 00.13 у дома по Ярвекюла теэ, 12 в городе Кохтла-Ярве 33-летний мужчина съехал на легковом автомобиле "Audi A6" с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.