В Ида-Вирумаа число зараженных коронавирусом увеличилось до восьми

Хотя в течение нескольких дней в Ида-Вирумаа количество зараженных коронавирусом не росло, сегодня, по словам руководителя Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузсикус, положительные результаты получены у двух жителей Алутагузеской волости.

В Ида-Вирумаа шестеро из восьми инфицированных являются жителями Алутагузеской волости.

По словам Марье Муузикус, двое новых больных были связаны с четырьмя жителями Ийзаку, которые были заражены коронавирусом ранее. Она сказала, что те два инфицированных, чьи положительные результаты анализов были получены сегодня, находятся на домашнем лечении.

По словам Муузикус, некоторые из ранее инфицированных в Ида-Вирумаа недавно получили свой первый отрицательный результат, но тест необходимо повторить, чтобы подтвердить, что они здоровы.