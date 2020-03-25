Угрожавшего бывшей сожительнице и поджегшего ее машину взяли под стражу

Вируский уездный суд взял под стражу на срок до месяца мужчину, которого подозревают в угрозах бывшей спутнице жизни и ее несовершеннолетней дочери, а также в поджоге машины женщины.
21 марта 35-летняя женщина сообщила, что ее легковой автомобиль, который был припаркован на закрытой парковке в Нарве, подожгли. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину, поскольку имелись основания заподозрить его в поджоге транспортного средства. В ходе процессуальных действий выяснилось, что задержанный в июне 2019 года нанес своей бывшей спутнице жизни телесные повреждения. Выяснилось также, что мужчина за пару дней до совершения деяния угрожал женщине поджогом автомобиля, а также телесными повреждениями ей самой и ее 17-летней дочери.
Подозреваемый ранее наказывался в уголовном порядке за преступления против имущества, ненадлежащее физическое обращение и угрозы.
Следователь Нарвского отделения полиции по особым делам Елена Типакова считает крайне важным то обстоятельство, что в ходе производства наряду с фактом поджога выяснились факты физического насилия и угроз. "Как психологическое, так и физическое насилие в отношении как своих близких, так и других людей недопустимы. Полиция ежедневно работает вместе с партнерами во имя того, чтобы случаи насилия в близких отношениях быстро разрешались, однако тут свою роль играем все мы. Если у кого-то возникает подозрение, что в семье его знакомых, друзей или соседей происходит насилие, нужно обязательно сообщить об этом полиции по телефону 112", - добавила Типакова.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, насилие в близких отношениях является приоритетной проблемой в криминальной политике Эстонии. "Общеизвестно, что в близких отношениях наиболее распространена такая форма насилия, когда мужчина применяет силу в отношении женщин в семье или спутницы жизни. По оценке прокуратуры, жертва насилия в близких отношениях как более слабая сторона достойна усиленной защиты и поддержки со стороны государства. Новое подозрение в преступлении указывает на то, что прежнее наказание за связанные с насилием преступления не мотивировало подозреваемого воздержаться от насилия. Таким образом, взятие под стражу было неизбежно необходимо для обеспечения дальнейшей личной неприкосновенности пострадавшей и предотвращения в будущем, исходя из прогноза опасности, еще более тяжкого преступления", - добавил Плисткин.