Угрожавшего бывшей сожительнице и поджегшего ее машину взяли под стражу

21 марта 35-летняя женщина сообщила, что ее легковой автомобиль, который был припаркован на закрытой парковке в Нарве, подожгли. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину, поскольку имелись основания заподозрить его в поджоге транспортного средства. В ходе процессуальных действий выяснилось, что задержанный в июне 2019 года нанес своей бывшей спутнице жизни телесные повреждения. Выяснилось также, что мужчина за пару дней до совершения деяния угрожал женщине поджогом автомобиля, а также телесными повреждениями ей самой и ее 17-летней дочери.

Подозреваемый ранее наказывался в уголовном порядке за преступления против имущества, ненадлежащее физическое обращение и угрозы.

Следователь Нарвского отделения полиции по особым делам Елена Типакова считает крайне важным то обстоятельство, что в ходе производства наряду с фактом поджога выяснились факты физического насилия и угроз. "Как психологическое, так и физическое насилие в отношении как своих близких, так и других людей недопустимы. Полиция ежедневно работает вместе с партнерами во имя того, чтобы случаи насилия в близких отношениях быстро разрешались, однако тут свою роль играем все мы. Если у кого-то возникает подозрение, что в семье его знакомых, друзей или соседей происходит насилие, нужно обязательно сообщить об этом полиции по телефону 112", - добавила Типакова.