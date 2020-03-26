ОДИН ВОПРОС: Где полиция возьмет силы для дополнительных патрулей?

- Одна из возможностей найти дополнительный ресурс - работать больше, чем предусматривает норма рабочего времени, то есть сверхурочно. Также есть множество полицейских, которые в настоящее время готовы отменить свой отпуск, за счет этого мы сможем выставить больше патрулей. Возможно привлечь больше помощников полицейских. Также есть возможность направить в патруль людей, которые обычно работают в кабинете.