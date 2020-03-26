ОДИН ВОПРОС: Где полиция возьмет силы для дополнительных патрулей?

Генеральный директор полиции Эльмар Вахер во вторник в свете введения правительством дополнительных ограничений, связанных с чрезвычайным положением, подтвердил, что полиция выведет на улицы больше полицейских, чтобы проследить за соблюдением ограничений на собрания.
Идаский префект ТАРВО КРУУП:
- Одна из возможностей найти дополнительный ресурс - работать больше, чем предусматривает норма рабочего времени, то есть сверхурочно. Также есть множество полицейских, которые в настоящее время готовы отменить свой отпуск, за счет этого мы сможем выставить больше патрулей. Возможно привлечь больше помощников полицейских. Также есть возможность направить в патруль людей, которые обычно работают в кабинете.
Первоочередная цель - не увеличить присутствие полицейских на улицах, а узнать, дошло ли до людей оповещение об опасности. Если мы увидим, что не все это хорошо осознали, мы благодаря дополнительным патрулям в общественном пространстве сможем больше вмешиваться, беседовать с людьми и разъяснить им опасность.