Чт, 26.03.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Парни избили подростка
22-23 марта 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

23 марта полиция получила вызов на улицу Уускюла в Нарве, где парни нарушали общественный порядок и били 16-летнего юношу. Полиция задержала молодых людей 19 и 18 лет.

В Кохтла-Ярве украли фары

В период 22-23 марта были сняты дополнительные фары с переднего бампера внедорожника "Toyota Land Cruiser", стоявшего на улице Ару в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Первоначальный ущерб составил 300 евро.

В период 22-23 марта дополнительные фары сняли с легкового автомобиля "Audi A6", стоявшего на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве. Первоначальный ущерб составил 300 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ