СВОДКА ПОЛИЦИИ: Парни избили подростка
23 марта полиция получила вызов на улицу Уускюла в Нарве, где парни нарушали общественный порядок и били 16-летнего юношу. Полиция задержала молодых людей 19 и 18 лет.
В Кохтла-Ярве украли фары
В период 22-23 марта были сняты дополнительные фары с переднего бампера внедорожника "Toyota Land Cruiser", стоявшего на улице Ару в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Первоначальный ущерб составил 300 евро.
В период 22-23 марта дополнительные фары сняли с легкового автомобиля "Audi A6", стоявшего на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве. Первоначальный ущерб составил 300 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.