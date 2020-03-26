УТОЧНЕНО: В Ида-Вирумаа по состоянию на вторую половину дня пятницы было 12 заразившихся коронавирусом

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, среди них восемь жителей Алутагузеской волости, два жителя Йыхвиской волости и два жителя города Кохтла-Ярве, у одного из которых положительная проба подтвердилась в пятницу.

Трое заразившихся находились на лечении в Ида-Вируской центральной больнице. По состоянию на пятницу ни один из идавирусцев, у которых обнаружен коронавирус, еще не выздоровел.

Муузикус пояснила, что хотя в четверг Департамент здоровья сообщил о 13 больных коронавирусом в Ида-Вирумаа, на самом деле на тот момент их было одиннадцать, так как в статистику попали повторные пробы заболевших ранее. Вместе с тем она считает вероятным, что число зараженных в ближайшее время вырастет, поскольку большое количество взятых проб сейчас тестируется.

Член Рийгикогу Катри Райк в пятницу сообщила в социальных сетях, что в четверг в городе Нарве не было сделано ни одного теста на коронавирус. "Люди не идут тестироваться? Не спрашивают направления у семейного врача?" - спросила она.

По словам Марье Муузикус, в Нарве пробы берут, но поскольку от семейных врачей действительно приходит мало направлений, то в некоторые дни в тестировании была пауза. "Мы оповестили семейных врачей, чтобы они выдавали направление на тестирование, если у людей обнаруживаются симптомы", - сказала она.

По положению на утро 27 марта коронавирус в Эстонии был диагностирован у 575 человек, сообщает портал rus.err.ee.

За последние сутки было выявлено 37 новых случаев заражения, сообщил в пятницу Департамент здоровья.

Большинство новых случаев выявлено на Сааремаа (14), Вырумаа (6), Пярнумаа (5) и Харьюмаа (5).

За сутки в Эстонии было сделано 1010 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 4%.

Распределение заразившихся коронавирусом по возрастным группам с начала эпидемии: 30-39 лет (18%), 40-49 лет (24%), 50-59 лет (24%), 60 лет и старше (24%).

В настоящий момент госпитализированы 40 человек, семеро из которых находятся в интенсивной терапии в критическом состоянии. Выздоровели с начала эпидемии 11 человек, один человек умер.

Днем ранее было выявлено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Столь резкий скачок специалисты объясняют как изменением методики сбора данных, так и тем, что в Эстонии стали делать гораздо больше тестов на коронавирус - к настоящему моменту их число выросло примерно до 1000 в сутки.

С начала эпидемии в Эстонии сделан в общей сложности 8121 анализ.