В Ида-Вирумаа 13 зараженных коронавирусом

К утру 26 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 538 человек.

По состоянию на вечер среды 29 пациентов в Эстонии нуждались в госпитализации из-за коронавируса, сообщает портал rus.err.ee. Семь человек находились в отделении интенсивной терапии, из которых шесть - в критическом состоянии, сообщил в четверг Департамент здоровья.

В среду в Эстонии зафиксировали и первую смерть, вызванную Covid-19.

За последние сутки в стране выявили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией по сравнению с лабораторными данными, опубликованными 25 марта. Столь резкий скачок специалисты объясняют как изменением методики сбора данных, так и тем, что в Эстонии стали делать гораздо больше тестов на коронавирус - к настоящему моменту их число выросло примерно до 1000 в сутки.