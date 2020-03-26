Чт, 26.03.2020
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В Ида-Вирумаа 13 зараженных коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 538 человек

Экспресс-тесты на наличие коронавируской инфекции можно сделать в палатке, расположенной у Ида-Вируской центральной больницы. Тест делается только по направлению семейного врача.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Число инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа за последние сутки увеличилось на пять человек и в настоящее время составляет 13 человек.

К утру 26 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 538 человек.

По состоянию на вечер среды 29 пациентов в Эстонии нуждались в госпитализации из-за коронавируса, сообщает портал rus.err.ee. Семь человек находились в отделении интенсивной терапии, из которых шесть - в критическом состоянии, сообщил в четверг Департамент здоровья. 

В среду в Эстонии зафиксировали и первую смерть, вызванную Covid-19.

За последние сутки в стране выявили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией по сравнению с лабораторными данными, опубликованными 25 марта. Столь резкий скачок специалисты объясняют как изменением методики сбора данных, так и тем, что в Эстонии стали делать гораздо больше тестов на коронавирус - к настоящему моменту их число выросло примерно до 1000 в сутки.

С начала эпидемии в Эстонии сделано в общей сложности 7090 анализов.

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