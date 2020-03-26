Заразившийся коронавирусом человек должен оставаться дома - штраф 2000 евро

Правила ужесточатся с субботы, 28 марта 2020.

Для больного COVID-19

Заразившийся коронавирусом человек должен оставаться дома до полного выздоровления. Ему запрещено покидать дом или место постоянного пребывания с момента постановки диагноза. Ограничения на свободу передвижения совершенно необходимы для защиты здоровья и жизни людей и принимаются с учетом превалирующего общественного интереса, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Больной может покидать дом или место постоянного пребывания только по распоряжению медицинского работника или полиции, а также при возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни и здоровья.

Для члена семьи больного или человека, живущего с ним под одной крышей

Член семьи больного, у которого отсутствуют симптомы COVID-19, может покидать место жительства или постоянного пребывания, имея при себе удостоверяющий личность документ, только в описанных ниже случаях. Человек должен внимательно следить за состоянием своего здоровья и соблюдать правило 2+2 (то есть в общественном месте нельзя собираться больше, чем по двое, а с другими необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров).

Выходить разрешается:

1. Для выполнения рабочих обязанностей в случае, если речь идет о работнике здравоохранения или представителе другой професси, обеспечивающей жизненно важные услуги в чрезвычайной ситуации, а также о лице, находящемся при исполнении обязанностей;

2. для приобретения необходимых для повседневной жизни товаров, если их покупают в непосредственной близости от места жительства или постоянного пребывания и другим способом приобрести сделать покупки нельзя;

3. место жительства или постоянного пребывания может покидать человек, у которого отсутствует всякий контакт с заболевшим COVID-19;

4. для пребывания во дворе.

Местное самоуправление

Единица местного самоуправления должна обеспечить помощь людям, у которых из-за коронавируса отсутствует возможность обеспечить себя самым необходимым для повседневной жизни.

Полицейский надзор

Соблюдение требований распоряжения будет проверять полиция, которая обменивается данными с Департаментом здоровья. Если человек нарушает требования, полиция делает ему предписание. Если и это не поможет, в качестве следующей меры воздействия применяется штраф до 2000 евро.

Вступление распоряжения в силу