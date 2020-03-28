СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пожилая воровка угрожала охраннику ножом
24 марта в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице И. Павлова в Силламяэ 81-летняя женщина украла еду. Когда охранник попытался помешать женщине покинуть магазин, она начала угрожать ножом. Полиция задержала пожилую женщину в качестве подозреваемой.
Предполагаемая поножовщина в Силламяэ
25 марта 43-летний мужчина сообщил полиции, что его ударили ножом в квартире на улице Кеск в Силламяэ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Пригрозил супруге предметом, похожим на оружие
26 марта около двух часов ночи в полицию сообщили, что в квартире на улице Энергия в Нарве 31-летний мужчина угрожал своей 28-летней супруге предметом, напоминающим оружие. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Сын напал на мать
24 марта в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 34-летний мужчина причинил боль своей 56-летней матери.
Схватили алковора
25 марта в магазине на улице Раквере в Нарве 58-летний мужчина украл алкоголь. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.