Сб, 28.03.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пожилая воровка угрожала охраннику ножом
24-25 марта 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

24 марта в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице И. Павлова в Силламяэ 81-летняя женщина украла еду. Когда охранник попытался помешать женщине покинуть магазин, она начала угрожать ножом. Полиция задержала пожилую женщину в качестве подозреваемой.

Предполагаемая поножовщина в Силламяэ

25 марта 43-летний мужчина сообщил полиции, что его ударили ножом в квартире на улице Кеск в Силламяэ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пригрозил супруге предметом, похожим на оружие

26 марта около двух часов ночи в полицию сообщили, что в квартире на улице Энергия в Нарве 31-летний мужчина угрожал своей 28-летней супруге предметом, напоминающим оружие. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Сын напал на мать

24 марта в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 34-летний мужчина причинил боль своей 56-летней матери.

Схватили алковора

25 марта в магазине на улице Раквере в Нарве 58-летний мужчина украл алкоголь. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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