СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пожилая воровка угрожала охраннику ножом

Предполагаемая поножовщина в Силламяэ

25 марта 43-летний мужчина сообщил полиции, что его ударили ножом в квартире на улице Кеск в Силламяэ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пригрозил супруге предметом, похожим на оружие

26 марта около двух часов ночи в полицию сообщили, что в квартире на улице Энергия в Нарве 31-летний мужчина угрожал своей 28-летней супруге предметом, напоминающим оружие. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Сын напал на мать

24 марта в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 34-летний мужчина причинил боль своей 56-летней матери.

Схватили алковора

25 марта в магазине на улице Раквере в Нарве 58-летний мужчина украл алкоголь. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ