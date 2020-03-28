Нетрезвого водителя взяли под стражу

Ранним утром 25 марта на улице Кастехейна в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве патрульные полицейские задержали 40-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения управлял легковым автомобилем "BMW". Мужчина ранее наказывался в уголовном порядке за вождение в нетрезвом виде.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины и суд согласился с аргументами прокуратуры, что велика опасность того, что подозреваемый, находясь на свободе, продолжит совершать преступления.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчину заключили под стражу на срок до одного месяца.