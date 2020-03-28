Нетрезвого водителя взяли под стражу

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины и суд согласился с аргументами прокуратуры, что велика опасность того, что подозреваемый, находясь на свободе, продолжит совершать преступления.