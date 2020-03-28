КОММЕНТАРИИ ⟩ Бывший кардинал вышел из тюрьмы. Что это значит?

"Северное побережье" уже рассказывало, что у дверей тюрьмы Воронова встретила с распростертыми объятиями симпатичная женщина. Перед тем как дойти до белоснежного внедорожника "BMW" и загрузить в него пожитки, Воронов остановился у тюремной ограды и несколько раз трогательно помахал рукой в сторону окон тюремного здания, в котором провел год.

Одобрительными взглядами и возгласами проводили Воронова несколько молодых мужчин, гулявших за забором во дворе арестного дома.

С также встретившим его корреспондентом "Северного побережья" Воронов только поздоровался, но от каких-либо дальнейших разговоров категорически отказался - не проронил больше ни слова. За него послала корреспондента на три русских буквы его спутница.

Кем станет Воронов?

- Не думаю, что Алексею Воронову легко далось то, что с ним произошло только за последний год, поэтому внимание журналистов к его персоне считаю назойливым и предвзятым, - этими словами член Нарвского горсобрания Алексей Мяги, сменивший Воронова на посту председателя комиссии по горхозяйству, напомнил, что каждый человек исключительно самостоятельно принимает решение об участии в политике. - Господин Воронов должен найти себя в этой жизни после того, что ему пришлось пережить, - добавил он.

Крупный нарвский бизнесмен Александр Брокк на вопрос о возможном продолжении влияния Воронова на политику ответил сомнением: "Никто не будет влиять, сейчас такое тяжелое время - все сидят по домам и никаких решений толком не принимают, все замерло".

- Я сам член одной комиссии, и наше общение между собой идет через интернет, так что мы не можем даже посмотреть в глаза друг другу. Сейчас и так осложнены все межличностные отношения, встречи, разговоры, тусовки, так что у Воронова, я боюсь, никакой роли не будет.

Брокк также не верит, что руководители Нарвы якобы ждали освобождения Воронова, чтобы от него получить разрешение на принятие тех или иных принципиальных решений.

- Занимающиеся управлением города люди - они не новички и не глупые, и вряд ли какое-то решение зависело от Воронова. Мне кажется, что мы себе просто нагоняем страха, нам хочется неординарных и потусторонних влияний, а на самом деле все банально просто. На Воронова, я думаю, больше наговаривали - это как в сказке про таракана, который оказался на самом деле не таким уж и страшным, - считает Брокк.

Не так страшен Воронов, как его малюют

Член горсобрания Алексей Мяги совершенно согласен, что роль Воронова в руководстве Нарвой была изначально сильно преувеличена.