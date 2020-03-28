КОММЕНТАРИИ ⟩ Бывший кардинал вышел из тюрьмы. Что это значит?

Прозванный в прессе серым кардиналом Нарвы Алексей Воронов, которого до недавних пор считали наиболее влиятельным политиком в приграничном городе, отсидел один год за решеткой и 26 марта освободился из Вируской тюрьмы. "Северное побережье" поинтересовалось у нескольких видных в Нарве людей: останется ли Воронов таким же влиятельным, как год назад?
"Северное побережье" уже рассказывало, что у дверей тюрьмы Воронова встретила с распростертыми объятиями симпатичная женщина. Перед тем как дойти до белоснежного внедорожника "BMW" и загрузить в него пожитки, Воронов остановился у тюремной ограды и несколько раз трогательно помахал рукой в сторону окон тюремного здания, в котором провел год.
Одобрительными взглядами и возгласами проводили Воронова несколько молодых мужчин, гулявших за забором во дворе арестного дома.
С также встретившим его корреспондентом "Северного побережья" Воронов только поздоровался, но от каких-либо дальнейших разговоров категорически отказался - не проронил больше ни слова. За него послала корреспондента на три русских буквы его спутница.
Кем станет Воронов?
- Не думаю, что Алексею Воронову легко далось то, что с ним произошло только за последний год, поэтому внимание журналистов к его персоне считаю назойливым и предвзятым, - этими словами член Нарвского горсобрания Алексей Мяги, сменивший Воронова на посту председателя комиссии по горхозяйству, напомнил, что каждый человек исключительно самостоятельно принимает решение об участии в политике. - Господин Воронов должен найти себя в этой жизни после того, что ему пришлось пережить, - добавил он.
Крупный нарвский бизнесмен Александр Брокк на вопрос о возможном продолжении влияния Воронова на политику ответил сомнением: "Никто не будет влиять, сейчас такое тяжелое время - все сидят по домам и никаких решений толком не принимают, все замерло".
- Я сам член одной комиссии, и наше общение между собой идет через интернет, так что мы не можем даже посмотреть в глаза друг другу. Сейчас и так осложнены все межличностные отношения, встречи, разговоры, тусовки, так что у Воронова, я боюсь, никакой роли не будет.
Брокк также не верит, что руководители Нарвы якобы ждали освобождения Воронова, чтобы от него получить разрешение на принятие тех или иных принципиальных решений.
- Занимающиеся управлением города люди - они не новички и не глупые, и вряд ли какое-то решение зависело от Воронова. Мне кажется, что мы себе просто нагоняем страха, нам хочется неординарных и потусторонних влияний, а на самом деле все банально просто. На Воронова, я думаю, больше наговаривали - это как в сказке про таракана, который оказался на самом деле не таким уж и страшным, - считает Брокк.
Не так страшен Воронов, как его малюют
Член горсобрания Алексей Мяги совершенно согласен, что роль Воронова в руководстве Нарвой была изначально сильно преувеличена.
- Средства массовой информации сделали его королем, серым кардиналом, а на самом деле звучавшая о нем информация, мягко говоря, надуманна или преувеличена. Да, в горсобрании Алексей Воронов был влиятельным и волевым, ответственным за свои слова и поступки, но за ним не было столь много каких-то решительных действий, как о том писали СМИ. Это могут однозначно подтвердить те, с кем он общался, - говорит Мяги. - Это также подтверждается тем, что, несмотря на громкие и популистские высказывания известного политика и члена Рийгикогу Катри Райк и ее единомышленников о якобы остановке работы Нарвского горсобрания после ареста и осуждения Воронова, работа горсобрания не прерывалась ни разу.
АЛЕКСАНДР БРОКК:
"Это как в сказке про таракана, который оказался на самом деле не таким уж и страшным"..
Упомянутая Катри Райк, возглавляющая в горсобрании оппозиционную фракцию "Наша Нарва", напомнила, что хотя Воронов освободился из тюрьмы, но он продолжает отбывать наказание.
- Он не отбыл из своего срока еще три с половиной года. В течение всего этого времени Воронов не сможет быть членом горсобрания или работать в правлении "Narva Vesi". Конечно, возможно, что господин Воронов продолжит оставаться серым кардиналом Нарвы, но хочет ли он этого сам и допустит ли это сегодняшняя городская власть - это покажут грядущие месяцы. То, что будет дальше, многое скажет о сегодняшней городской власти. Остается надеяться, что в истории управления городом Нарвой будет открыта новая страница.
Год за решеткой
- Член Нарвского горсобрания, возглавлявший правящую фракцию "Kodulinn Narva", а также руководивший муниципальным водоканалом "Narva Vesi" на тот момент 56-летний Алексей Воронов был задержан Полицией безопасности 26 марта 2019 года по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
- Вступившим в силу 4 июня 2019 года решением Вируский уездный суд признал на тот момент уже бывшего члена Нарвского горсобрания и руководителя водоканала Алексея Воронова виновным в получении взятки в крупном размере и в нескольких правонарушениях, связанных с тендерами.
- В суде Воронов согласился с назначенным ему наказанием - четыре года и шесть месяцев тюремного заключения, из которых ровно год он реально провел в арестантской камере и в тюрьме.
- Также по решению суда у Воронова конфисковали свыше 126000 евро и изъяли преступно полученное имущество на сумму около 195000 евро, плюс назначили процессуальные расходы в сумме порядка 1300 евро.
- Во второй половине срока заключения администрация тюрьмы позволяла Воронову ненадолго покидать территорию. Например, для посещения магазина - во имя облегчения предстоящей социализации на свободе.