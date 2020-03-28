Сб, 28.03.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В пятницу в Ида-Вирумаа у двух человек был диагностирован коронавирус
В Эстонии диагностирован у 645 человек, 10 в критическом состоянии

В Кохтла-Ярве палатка для тестирования установлена рядом с отделением неотложной помощи (EMO) Ида-Вируской центральной больницы; у получивших направление от семейного врача людей берут пробу из носоглотки, пока они сидят в машине.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По состоянию на утро субботы в Ида-Вирумаа у 13 человек был диагностирован коронавирус.

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, один положительный тест добавился днем в пятницу и еще один вечером, в результате чего общее число зараженных в уезде увеличилось до 13-ти.

По словам Муузикус, восемь инфицированных в Алутагузе, двое - в Йыхвиской волости и двое - жители города Кохтла-Ярве. Место жительства одного зараженного в настоящее время неизвестно.

Трое инфицированных находятся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице. По данным на пятницу, никто из инфицированных идавирусцев пока не выздоровел.

Муузикус объяснила, что когда в четверг Департамент здоровья сообщил о 13 инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа, их на самом деле было 11, поскольку в статистические данные попали повторные пробы двоих заболевших.

По положению на утро 28 марта, коронавирус в Эстонии диагностирован у 645 человек, сообщает портал rus.err.ee.

За период 27-28 марта в Эстонии было сделано более 1200 тестов на коронавирус, из которых 6% или 70 оказались положительными.

Согласно данным регистра населения больше всего за сутки было выявленных новых инфоцированных на Сааремаа - 34, затем идут Харьюмаа (18), Ляэне-Вирумаа (4), Пярнумаа (4), Хийумаа(3), Ида-Вирумаа (2) и по одному заболевшему в Йыгевамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Валгамаа.

Всего в Эстонии было сделано 9300 тестов, из которых 645 оказались положительными.

Больше всего заболевших среди людей старше 60 лет - 29% и в возрастной группе 40-49 лет (22%), далее идут 50-59 лет (20%) и 30-39 лет (17%).

По состоянию на вечер пятницы, 27 марта, госпитализированы были 48 человек, состояние 10 находящихся в реанимации больных критическое. 20 человек выздоровели и один умер.

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