Вс, 29.03.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Коронавирус добрался до Алутагузеского дома попечения

В Алутагузеском доме попечения тестируют всех жильцов и работников.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В воскресенье утром коронавирус диагностировали в Ида-Вирумаа в  Мяэтагузе у 89-летнего жильца Алутагузеского попечительского центра ; Департамент здоровья приступил к тестированию всех жильцов и работников центра.

- Только что Департамент здоровья сообщил, что тест был положительный, - сказала помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Соомер в воскресенье утром. - Как получившего диагноз пожилого господина, так и, на всякий случай, его соседа по комнате, у которого были похожие симптомы, увезли на скорой в больницу.

По словам Соомер, Департамент здоровья пообещал немедленно начать на месте поголовное тестирование.

Заведующая попечительским центром Кристийна Этс сказала, что в центре 103 жильца и 56 работников и всех их протестируют.

- Разумеется, нам всем страшно, но нужно как-то жить дальше, - констатировала она.

Алутагузеский попечительский центр находится на карантине со второй половины дня 12 марта.

Как инфекция могла попасть в попечительский центр, ни Соомер, ни Этс не догадываются.

- Этот пожилой господин лежал в больнице с пневмонией и его привезли к нам обратно 6 марта. Тестировали ли его в больнице также на коронавирус, я пока сказать не могу, - сообщила Соомер.

По ее словам, за работниками попечительского центра внимательно наблюдали и даже в случае небольшого насморка или кашля им велели оставаться дома.

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что в Ида-Вирумаа на данный момент положительный диагноз получили 13 человек, из них девять - в волости Алутагузе.

Результаты тестирования жильцов и работников попечительского центра выяснятся, скорее всего, в понедельник.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ