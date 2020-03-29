Коронавирус добрался до Алутагузеского дома попечения

В воскресенье утром коронавирус диагностировали в Ида-Вирумаа в Мяэтагузе у 89-летнего жильца Алутагузеского попечительского центра ; Департамент здоровья приступил к тестированию всех жильцов и работников центра.
- Только что Департамент здоровья сообщил, что тест был положительный, - сказала помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Соомер в воскресенье утром. - Как получившего диагноз пожилого господина, так и, на всякий случай, его соседа по комнате, у которого были похожие симптомы, увезли на скорой в больницу.
По словам Соомер, Департамент здоровья пообещал немедленно начать на месте поголовное тестирование.
Заведующая попечительским центром Кристийна Этс сказала, что в центре 103 жильца и 56 работников и всех их протестируют.
- Разумеется, нам всем страшно, но нужно как-то жить дальше, - констатировала она.
Алутагузеский попечительский центр находится на карантине со второй половины дня 12 марта.
Как инфекция могла попасть в попечительский центр, ни Соомер, ни Этс не догадываются.
- Этот пожилой господин лежал в больнице с пневмонией и его привезли к нам обратно 6 марта. Тестировали ли его в больнице также на коронавирус, я пока сказать не могу, - сообщила Соомер.
По ее словам, за работниками попечительского центра внимательно наблюдали и даже в случае небольшого насморка или кашля им велели оставаться дома.
Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что в Ида-Вирумаа на данный момент положительный диагноз получили 13 человек, из них девять - в волости Алутагузе.
Результаты тестирования жильцов и работников попечительского центра выяснятся, скорее всего, в понедельник.