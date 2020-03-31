СВОДКА ПОЛИЦИИ: Нарушителя запрета на приближение задержали
29 марта в полицию сообщили, что в Нарве 49-летний мужчина нарушил запрет на приближение к своей бывшей спутнице жизни, установленный в отношении него 13 февраля на три года. Полиция задержала мужчину.
Пригрозил жене расправой
29 марта в полицию сообщили, что в ходе конфликта в квартире на проспекте Выйду в Нарве 59-летний мужчина пригрозил причинить вред здоровью своей 56-летней супруги. Мужчина задержан полицией.
Насилие в Кохтла-Ярве
27 марта поступило сообщение, что в квартире на улице Рави в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина ударил свою 41-летнюю спутницу жизни. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В тот же день сообщили, что в квартире на улице Пярна в Кохтла-Ярве 54-летний мужчина причинил физическую боль своему 20-летнему сыну. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.