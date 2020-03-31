Коронавирус добрался до Алутагузеского попечительского дома

- Только что Департамент здоровья сообщил, что тест - позитивный, - сказала помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Соомер в воскресенье утром. - Как получившего диагноз пожилого мужчину, так на всякий случай и его соседа по комнате и еще одного жильца из соседней комнаты, у которых симптомы были схожи, отвезли на скорой в больницу.

Под руководством Департамента здоровья в воскресенье протестировали всех 103 постояльцев и 56 работников попечительского центра.

В понедельник во второй половине дня большинство результатов тестов были известны: инфицированы четыре жильца (из них трое в больнице, один изолирован в попечительском центре) и один работник.

- О заражении работника мы узнали уже в субботу, - сказала руководитель попечительского центра Кристийна Этс. - Находившаяся в пятницу на работе девушка в конце рабочего дня почувствовала себя плохо, и сделанный в субботу тест оказался позитивным.

КРИСТИЙНА ЭТС: Мое личное мнение таково, что с работниками эта инфекция попасть в наш дом не могла.

Двух работников, которых в воскресенье не было дома, протестируют во вторник, остальные 53 работника здоровы.

Не известны еще результаты тестов восьми жильцов попечительского центра.

Строже сделать уже невозможно

Алутагузеский попечительский дом находится на карантине со второй половины дня 12 марта.

- Посещения запрещены, поначалу мы разрешали жильцам выходить на улицу, теперь какое-то время уже не особо позволяем, а с субботы все должны сидеть по своим комнатам, - сказала Этс. - Еду выталкивают из кухни на тележке, сестры по уходу развозят ее дальше по комнатам, сестры по уходу одеты в защитную одежду и меняют ее сразу после того, как обслужат одну комнату.

По словам Этс, сделано все, что только возможно. Работников, у которых появлялся хоть малейший кашель или насморк, сразу отправляли домой. Некоторых из них посылали также на тестирование; до первого субботнего позитивного результата все прежние тесты были негативными.

- Мы тщательно следили за этим, и мое личное мнение таково, что с работниками эта инфекция попасть в наш дом не могла, - не понимает она, как вирус все же проник сюда.

Средствами защиты попечительский центр, к счастью, снабжен хорошо. Дезинфицирующие средства заказали еще до кризиса с большим запасом, а теперь получили и дополнительные; Департамент здоровья привез много одноразовой защитной одежды и пообещал подвезти еще.

Если случится так, что еще кому-то из работников придется из-за заражения вирусом остаться дома, то попечительский центр в беде не окажется.

- Волость пообещала нам помочь с поиском работников, - сказала Этс.

По словам Кайри Соомер, есть возможность найти временную рабсилу среди работников низовых учреждений волости, находящихся сейчас без работы, свою помощь предлагали также добровольцы.