В Ида-Вируской центральной больнице от коронавируса умер 90-летний мужчина

С начала эпидемии в Эстонии выздоровели 26 человек, умерли четверо, сообщает портал rus.err.ee.

За последние сутки в Эстонии было выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 745, было сделано 1149 тестов на коронавирус.

По положению на вечер 30 марта был госпитализирован 91 пациент с COVID-19. 13 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии для искусственной вентиляции легких.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев за последние сутки было выявлено в Харьюмаа (10).

Шесть случаев добавилось на Сааремаа, три - в Ида-Вирумаа, по два - в Пярнуском, Рапласком, Тартуском и Выруском уездах, по одному - в Ляэне-Вируском и Валгаском уездах, а также на Хийумаа.

С 27 февраля, когда в Эстонии был диагностирован первый случай заражения COVID-19, подавляющее большинство новых случаев было выявлено в столичном регионе (248) и на Сааремаа (264). В Ида-Вирумаа по данным на утро 31 марта выявлено 22 случая заражения.