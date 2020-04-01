Коронавирус добрался и до Нарвы: инфекцию выявили у работника "McDonalds"

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус сказала "Северному побережью", что во вторник был официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Нарве. Заразился работник ресторана быстрого питания "McDonalds" в центре города.

По словам Муузикус, заболевший находится на домашнем лечении. На карантине также его коллеги и члены семьи.

Насколько велика вероятность, что заразиться могли и клиенты, Муузикус сказать не смогла. В последнее время еду в "McDonalds" продавали только на вынос через окошко.

Вечером вторника доступ к ресторану быстрого питания "McDonalds" был прегражден лентами. На окошке обслуживания была вывеска, сообщающая, что "McDonalds" закрыт и его планируется снова открыть в пятницу, 3 апреля.

По словам Муузикус, поголовное тестирование в Нарве провели также в доме попечения, но результаты этих проб еще неизвестны.

Как сообщила Муузикус, в Ида-Вирумаа вчера подтвердились четыре пробы. Помимо Нарвы первого заболевшего выявили также в Силламяэ и Пюсси (волость Люганузе), один заболевший добавился в Кохтла-Ярве.