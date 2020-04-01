Ср, 1.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Коронавирус добрался и до Нарвы: инфекцию выявили у работника "McDonalds"

Во вторник вечером доступ к нарвскому ресторану быстрого питания "McDonalds" был прегражден лентами.

ФОТО: Илья Смирнов

Первый заразившийся коронавирусом выявлен и в Нарве, им является работник ресторана быстрого питания "McDonalds", расположенного в центре города.

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус сказала "Северному побережью", что во вторник был официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Нарве. Заразился работник ресторана быстрого питания "McDonalds" в центре города.

По словам Муузикус, заболевший находится на домашнем лечении. На карантине также его коллеги и члены семьи.

Насколько велика вероятность, что заразиться могли и клиенты, Муузикус сказать не смогла. В последнее время еду в "McDonalds" продавали только на вынос через окошко.

Вечером вторника доступ к ресторану быстрого питания "McDonalds" был прегражден лентами. На окошке обслуживания была вывеска, сообщающая, что "McDonalds" закрыт и его планируется снова открыть в пятницу, 3 апреля.

По словам Муузикус, поголовное тестирование в Нарве провели также в доме попечения, но результаты этих проб еще неизвестны.

Как сообщила Муузикус, в Ида-Вирумаа вчера подтвердились четыре пробы. Помимо Нарвы первого заболевшего выявили также в Силламяэ и Пюсси (волость Люганузе), один заболевший добавился в Кохтла-Ярве.

Вывеска на окошке обслуживания нарвского "McDonalds" сообщает, что ресторан быстрого питания закрыт и его планируется снова открыть в пятницу.

ФОТО: Илья Смирнов

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