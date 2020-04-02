СВОДКА ПОЛИЦИИ: Набирает обороты семейное насилие
30 марта в полицию сообщили, что в квартире по улице Виру в Нарве 50-летний мужчина ударил свою 46-летнюю сожительницу, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. Полиция задержала мужчину.
В тот же день поступило сообщение, что в квартире по бульвару Виру в Силламяэ 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил в ходе конфликта свою 32-летнюю спутницу жизни.
В полицию сообщили также, что 30 марта 36-летний мужчина в ходе семейного конфликта, разгоревшегося в одной из квартир в Нарва-Йыэсуу, ударил свою 28-летнюю сожительницу и 60-летнюю мать. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
29 марта 23-летний мужчина в магазине, расположенном на улице Раквере в Нарве, ударил свою бывшую сожительницу 20 лет.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
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