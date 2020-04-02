СВОДКА ПОЛИЦИИ: Набирает обороты семейное насилие

В тот же день поступило сообщение, что в квартире по бульвару Виру в Силламяэ 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил в ходе конфликта свою 32-летнюю спутницу жизни.

В полицию сообщили также, что 30 марта 36-летний мужчина в ходе семейного конфликта, разгоревшегося в одной из квартир в Нарва-Йыэсуу, ударил свою 28-летнюю сожительницу и 60-летнюю мать. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

29 марта 23-летний мужчина в магазине, расположенном на улице Раквере в Нарве, ударил свою бывшую сожительницу 20 лет.

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