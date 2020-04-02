Домашнее обучение: испытывающим трудности детям предложат дополнительную поддержку

Опросы показывают, что большинству ребят учеба на дому по силам, однако есть и такие ученики, которым требуется дополнительная поддержка. К ним относятся в том числе учащиеся в эстонских школах дети с родным русским языком, которым родители помочь с учебой не могут.
В Фонд интеграции обращаются с просьбой о помощи родители русскоязычных учеников эстонских школ, поскольку помочь своим детям с учебой родители не могут по причине недостаточного знания языка. Говорится о необходимости общения с добровольными эстоноязычными менторами.
Добровольные менторы
Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар объяснила, что помогать придется с эстонским языком, а не с преподаванием предметов, поэтому преподавательский опыт менторам не нужен. "Мы берем на себя роль не учителя, а скорее родителя, чтобы вместе с ребенком подумать и обсудить".
Сама Кяосаар является ментором для девятиклассницы из нарвской Ваналиннаской госшколы. "Ей не требуется помощь по другим предметам, кроме эстонского языка: она должна будет сдавать экзамен по эстонскому языку как родному, а ее родители эстонским не владеют. Сейчас желающих учить эстонский язык и нуждающихся в помощи при этом больше, чем менторов, но мы занимаемся их поиском и призываем становиться менторами".
В Ярвеской школе Кохтла-Ярве более половины учеников - из семей с русским домашним языком. Директор Ярвеской школы Анне Эндъярв отметила, что на то, как дети справляются с дистанционной учебой, влияют как способности учеников, так и их домашний язык.
- Из опросов учеников видно: многие дети довольны тем, что могут сами строить свой распорядок дня - спать, сколько хотят, и успевать все делать. Учителя говорят, что очень многие ученики выполняют задания досрочно, то есть для большинства ребят удаленная учеба по силам. Но если родной язык ученика русский, то выполнение заданий требует, конечно, больше времени.
Эндъярв распространяла среди как родителей, так и других школьных руководителей информацию Фонда интеграции о добровольных менторах эстонского языка. Учителя тоже напрямую общаются с учениками с родным русским языком (это практикуют со всеми учениками также учителя английского языка).
ИРЕНЕ КЯОСААР:
Добровольные менторы возьмут на себя роль не учителя, а скорее родителя, чтобы вместе подумать и обсудить.
По оценке Эндъярв, прямой контакт с учителем необходим всем ученикам.
- Мы говорим своим учителям, что прямые контакты необходимы - хотя бы в виде общения в маленьких группах. Разговор лицом к лицу с учителем, улыбка и позитивный отклик учителя важны для снятия напряжения. В среде "Zoom" можно проводить также контактные уроки и записывать их. Классные руководители тоже общаются со своим классом напрямую. Мы разработали правила домашнего распорядка при дистанционном обучении, в них записано, что ребенок сразу просит о помощи, если не понимает что-то, а также старается участвовать в веб-встречах, чтобы спрашивать напрямую.
За детьми с особыми образовательными потребностями присматривают наряду с учителями два социальных педагога и психолог. "Если что-то не работает, то звонят родителям и детям. Контакты со всеми есть и никто у нас "не потерялся", - прокомментировала Эндъярв.
Предложения учитываются
Руководство школы опрашивало наряду с учениками учителей и родителей; сделанные ими предложения учитываются.
- На первой неделе учителя раздавали задания каждое утро, а теперь дают задания по понедельникам на всю неделю - и ребенок сам составляет себе план на неделю и на день. Родители хотели более гибкого подхода, ведь работающие днем могут помогать ребенку вечером. Сегодня вечером (в понедельник. - Ред.) у нас состоится родительское веб-собрание, на котором можно задавать вопросы и высказывать мнения, каким образом школа могла бы еще лучше поддержать в период дистанционного обучения.
Эндъярв отметила, что нынешнее время хорошо подходит для изменения мышления и воспитания самостоятельности у учеников. "Но думаю, что если этот период продлится долго, то дети устанут. Не всем легко высидеть в четырех стенах".
Когда в Тойлаской гимназии после первой недели учебы на дому поинтересовались, кому она дается труднее, то среди испытывающих сложности ребят оказались также дети из русскоязычных семей.
- Не думаю, будто дети из русских семей являются отдельной группой риска, но все же оповестили в "Stuudium", что один учитель готов прийти на помощь ученикам, которым трудно в одиночку справляться дома с учебной работой на эстонском языке, - отметила директор Сигне Илмъярв.
По словам школьного руководителя, в сложном положении оказались сейчас семьи, где растут дети с нарушениями активности и внимания, нуждающиеся на уроке в большем внимании со стороны учителя.
Детьми с особыми образовательными потребностями спецпедагог занимается также в период дистанционного обучения. "У него обговорены свои каналы общения: с некоторыми детьми он общается по телефону, с некоторыми по "Messenger", плюс к тому "Stuudium". Главная задача спецпедагога - очень детально расписывать все рабочие руководства. Дети, которые учились один на один со спецпедагогом или в маленькой группе, не стесняются обращаться к нему в случае вопросов".
Илмъярв призывает всех учеников обращаться с вопросами к учителям, чтобы уменьшить нагрузку родителей. "Судя по первой неделе домашнего обучения, ученики спрашивают, скорее, у родителей и друзей, и только потом - у учителей. Верю, что теперь они смелее станут обращаться также к учителям".
Дистанционная учеба развивает
Илмъярв считает, что дистанционная учеба развивает в учениках чувство ответственности и умение руководить собой.
- Ученикам, у которых эта сторона слабая, нелегко учиться на дому. Если нет привычки учиться и работать самостоятельно, то трудно брать на себя ответственность, когда никто не стоит постоянно рядом и не проверяет. Из откликов части детей поменьше выяснилось, что они и не садятся за работу, пока мама не придет домой. На самом деле ученик первого класса может писать буквы в тетради и без присутствия мамы рядом. Тут есть чему поучиться и самим родителям, чтобы воспитать чувство ответственности в детях.
В Йыхвиской основной школе проблемных детей при домашнем обучении около десятка. "На прошлой неделе социальный педагог поинтересовался у учителей-предметников, не остался ли кто-то из детей в стороне - не присылает работы и не участвует в уроках по "Skype". Постараемся подтянуть и их", - сказала директор Лийна Михкельсон.
Отдельную дополнительную поддержку получают при необходимости также дети с русским домашним языком.
- Для русских детей, которые недостаточно сильны в эстонском, мы открыли в январе отдельные группы эстонского языка и они занимаются со своим учителем. Одна мама пожаловалась мне, что ребенку очень трудно: он пришел в нашу школу в пятый класс и эстонский знает плохо, а мама работает и помочь не может. Сейчас классный руководитель ищет решение. Большинство в общем-то пишут, что справляются, и такого, чтобы у русских детей возникало больше проблем, не было слышно", - констатирует Михкельсон.