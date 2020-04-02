Домашнее обучение: испытывающим трудности детям предложат дополнительную поддержку

Предложения учитываются

Руководство школы опрашивало наряду с учениками учителей и родителей; сделанные ими предложения учитываются.

- На первой неделе учителя раздавали задания каждое утро, а теперь дают задания по понедельникам на всю неделю - и ребенок сам составляет себе план на неделю и на день. Родители хотели более гибкого подхода, ведь работающие днем могут помогать ребенку вечером. Сегодня вечером (в понедельник. - Ред.) у нас состоится родительское веб-собрание, на котором можно задавать вопросы и высказывать мнения, каким образом школа могла бы еще лучше поддержать в период дистанционного обучения.

Эндъярв отметила, что нынешнее время хорошо подходит для изменения мышления и воспитания самостоятельности у учеников. "Но думаю, что если этот период продлится долго, то дети устанут. Не всем легко высидеть в четырех стенах".

Когда в Тойлаской гимназии после первой недели учебы на дому поинтересовались, кому она дается труднее, то среди испытывающих сложности ребят оказались также дети из русскоязычных семей.

- Не думаю, будто дети из русских семей являются отдельной группой риска, но все же оповестили в "Stuudium", что один учитель готов прийти на помощь ученикам, которым трудно в одиночку справляться дома с учебной работой на эстонском языке, - отметила директор Сигне Илмъярв.

По словам школьного руководителя, в сложном положении оказались сейчас семьи, где растут дети с нарушениями активности и внимания, нуждающиеся на уроке в большем внимании со стороны учителя.

Детьми с особыми образовательными потребностями спецпедагог занимается также в период дистанционного обучения. "У него обговорены свои каналы общения: с некоторыми детьми он общается по телефону, с некоторыми по "Messenger", плюс к тому "Stuudium". Главная задача спецпедагога - очень детально расписывать все рабочие руководства. Дети, которые учились один на один со спецпедагогом или в маленькой группе, не стесняются обращаться к нему в случае вопросов".

Илмъярв призывает всех учеников обращаться с вопросами к учителям, чтобы уменьшить нагрузку родителей. "Судя по первой неделе домашнего обучения, ученики спрашивают, скорее, у родителей и друзей, и только потом - у учителей. Верю, что теперь они смелее станут обращаться также к учителям".

Дистанционная учеба развивает

Илмъярв считает, что дистанционная учеба развивает в учениках чувство ответственности и умение руководить собой.

- Ученикам, у которых эта сторона слабая, нелегко учиться на дому. Если нет привычки учиться и работать самостоятельно, то трудно брать на себя ответственность, когда никто не стоит постоянно рядом и не проверяет. Из откликов части детей поменьше выяснилось, что они и не садятся за работу, пока мама не придет домой. На самом деле ученик первого класса может писать буквы в тетради и без присутствия мамы рядом. Тут есть чему поучиться и самим родителям, чтобы воспитать чувство ответственности в детях.

В Йыхвиской основной школе проблемных детей при домашнем обучении около десятка. "На прошлой неделе социальный педагог поинтересовался у учителей-предметников, не остался ли кто-то из детей в стороне - не присылает работы и не участвует в уроках по "Skype". Постараемся подтянуть и их", - сказала директор Лийна Михкельсон.

Отдельную дополнительную поддержку получают при необходимости также дети с русским домашним языком.