Коронавирус в Нарве: "McDonald’s" прокомментировал ситуацию

Исполнительный руководитель ресторанов "McDonald's" в странах Балтии Владимир Яневский рассказал "Северному побережью", что когда у их работника в Нарве проба на коронавирус дала положительный ответ, администрация сама связалась с Департаментом здоровья. Тут же, следуя правилам, ресторан закрыли.

- Мы поддерживаем заболевшего и находящегося на карантине работника, сделав в то же время так, чтобы риск заболеть у других работников был низкий. Работники ресторана, бывшие в одной смене с заболевшим коллегой, отправлены на 14 дней на домашний карантин. Чтобы обеспечить безопасность работников и посетителей, нарвский ресторан "McDonald's" будет снова открыт, когда все соответствующие контрольные процедуры будут закончены, - сообщил Яневский, не называя конкретную дату открытия.

Он отметил, что причастные к процессу государственные институты подтвердили, что "рестораны "McDonald's" корректно выполняют все соответствующие процедуры и предписания, а также могут безопасно продолжить деятельность".

Что касается борьбы с распространением COVID-19, то "McDonald's", по словам Яневского, применяет профилактические меры предосторожности. Прежде всего, приостановлено обслуживание столиков и уменьшено количество сидячих мест в ресторане. Основной упор делается на зону "McDrive" (клиенты в автомобилях) и услугу "McDelivery" (удаленная доставка).

Естественно, персонал носит резиновые перчатки и постоянно дезинфицируют руки. Еще чаще, по словам Яневского, стали дезинфицировать ресторанные площади и поверхности. Добавлена разметка, чтобы посетителям было проще сохранять двухметровую дистанцию. На прилавках установлены защитные стеклянные перегородки, разделяющие персонал и клиентов.