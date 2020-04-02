Коронавирус в Нарве: "McDonald’s" прокомментировал ситуацию

Результат пробы на коронавирус у 19-летнего работника нарвского ресторана "McDonald's" оказался 31 марта положительным. На карантин отправили всю смену, сам ресторан - на дезинфекцию. Про сложившееся у них в Нарве положение и про меры противодействия рассказали в офисе сети ресторанов быстрого питания.
Исполнительный руководитель ресторанов "McDonald's" в странах Балтии Владимир Яневский рассказал "Северному побережью", что когда у их работника в Нарве проба на коронавирус дала положительный ответ, администрация сама связалась с Департаментом здоровья. Тут же, следуя правилам, ресторан закрыли.
- Мы поддерживаем заболевшего и находящегося на карантине работника, сделав в то же время так, чтобы риск заболеть у других работников был низкий. Работники ресторана, бывшие в одной смене с заболевшим коллегой, отправлены на 14 дней на домашний карантин. Чтобы обеспечить безопасность работников и посетителей, нарвский ресторан "McDonald's" будет снова открыт, когда все соответствующие контрольные процедуры будут закончены, - сообщил Яневский, не называя конкретную дату открытия.
Он отметил, что причастные к процессу государственные институты подтвердили, что "рестораны "McDonald's" корректно выполняют все соответствующие процедуры и предписания, а также могут безопасно продолжить деятельность".
Что касается борьбы с распространением COVID-19, то "McDonald's", по словам Яневского, применяет профилактические меры предосторожности. Прежде всего, приостановлено обслуживание столиков и уменьшено количество сидячих мест в ресторане. Основной упор делается на зону "McDrive" (клиенты в автомобилях) и услугу "McDelivery" (удаленная доставка).
Естественно, персонал носит резиновые перчатки и постоянно дезинфицируют руки. Еще чаще, по словам Яневского, стали дезинфицировать ресторанные площади и поверхности. Добавлена разметка, чтобы посетителям было проще сохранять двухметровую дистанцию. На прилавках установлены защитные стеклянные перегородки, разделяющие персонал и клиентов.
- Мы постоянно наблюдаем также за здоровьем работников. Все наши работники обязаны немедленно информировать работодателя о проблемах со здоровьем. Мы регулярно измеряем температуру тела у работников. Постоянно напоминаем работникам о действующих в наших ресторанах строгих требованиях гигиены, чтобы обеспечить безопасность свою и других, - рассказал Яневский.