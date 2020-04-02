У председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания диагностирован коронавирус, горуправление всем составом ушло на карантин

Иванова почувствовал себя плохо в среду и по совету врача сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что поэтому было принято решение до 17 апреля здание горуправления полностью закрыть, все вопросы будут решаться удаленно. В связи с чрезвычайной ситуацией выдача сувениров новорожденным отменяется до 1 мая.

- Мы уже пригласили фирму, которая завтра начнет проводить дезинфекцию помещений, а сотрудники, которые общались с заболевшим, а также члены их семей, обязаны самоизолироваться и находиться дома в карантине 14 дней. Это около двух десятков человек, потому что с начала пандемии многие работники горуправы уже перешли на систему "домашней конторы". Сотрудники, которые чувствуют себя здоровыми, продолжат выполнять все свои обязанности на удалении, общаясь с коллегами или горожанами по телефону или через интернет.

Мэр признала, что для нее лично такая ситуация будет трудной, так как есть ряд задач, которые выполнить из дома очень сложно, а иногда и невозможно. "Вариантов нет - придется приспосабливаться или откладывать важные дела на будущее", - подчеркнула она.

- Самочувствие хорошее, никаких симптомов нет, - сказала Рийна Иванова в четверг.

Обратиться к семейному врачу ее побудила возникшая в ночь на вторник одышка.

- Открыла окно, потому что дышать было тяжело, воздуха не хватало, - рассказала Иванова. - На следующий день позвонила семейному врачу, который первым делом направил меня на рентген, где ничего не нашли. Послушав меня, врач тоже не нашел ничего подозрительного, но на всякий случай дал направление на тестирование на коронавирус.

Иванова отметила, что позитивный результат ее удивил, так как никакого недомогания, помимо приступов одышки, она не ощущает: "Температуры, кашля, насморка или слабости нет".

Где она могла подхватить вирус, Иванова не знает.

- Ездя по городу, я, правда, несколько раз останавливалась, чтобы попросить собравшиеся компании разойтись, но расстояние с ними было как минимум шесть-семь метров, так что подхватить там инфекцию маловероятно. В течение двух недель я три раза ходила в продуктовый магазин - может быть, оттуда, - рассудила она.

Список всех находившихся с нею в контакте людей - в общем двадцать пять человек - Рийна Иванова передала Департаменту здоровья, а также сама оповестила их всех по телефону.

- Им ведь теперь тоже придется побыть вместе с членами семьи 14 дней на карантине. Тестировать их сейчас не будут, но при возникновении симптомов они должны связаться с семейным врачом и попросить у него направление на тестирование, - пояснила она.