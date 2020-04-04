СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщину забрали в полицию за рукоприкладство
2 апреля около 00.25 полицию вызвали в квартиру на улице Креэнхольми в Нарве, где 48-летняя женщина ударила своего 57-летнего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
Со счета мужчины пропала крупная сумма
2 апреля в Нарвском отделении полиции возбудили уголовное производство в связи с тем, что 26 февраля и 9 марта с банковского счета 54-летнего мужчины без его ведома и согласия были выполнены банковские перечисления на сумму 6000 евро.
Украли деньги со счета
2 апреля в Нарвском отделении полиции открыли уголовное производство по факту того, что в феврале с банковской карты 41-летней женщины без ее согласия сняли 900 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.