Сб, 4.04.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщину забрали в полицию за рукоприкладство
2 апреля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

2 апреля около 00.25 полицию вызвали в квартиру на улице Креэнхольми в Нарве, где 48-летняя женщина ударила своего 57-летнего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Со счета мужчины пропала крупная сумма

2 апреля в Нарвском отделении полиции возбудили уголовное производство в связи с тем, что 26 февраля и 9 марта с банковского счета 54-летнего мужчины без его ведома и согласия были выполнены банковские перечисления на сумму 6000 евро.

Украли деньги со счета

2 апреля в Нарвском отделении полиции открыли уголовное производство по факту того, что в феврале с банковской карты 41-летней женщины без ее согласия сняли 900 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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