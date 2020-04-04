СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщину забрали в полицию за рукоприкладство

Со счета мужчины пропала крупная сумма

2 апреля в Нарвском отделении полиции возбудили уголовное производство в связи с тем, что 26 февраля и 9 марта с банковского счета 54-летнего мужчины без его ведома и согласия были выполнены банковские перечисления на сумму 6000 евро.