Кохтла-Ярвеское горуправление полностью перешло на удаленную работу

- Наш рабочий распорядок не особо изменился, - сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. - Прием населения у нас все равно уже не происходит, в здание заходили только отдельные люди, у которых действительно нет возможности общаться электронно. Главным образом приходили в связи с регистром жителей, именно те, которым нужно было вести дела с российским консульством, но и тогда в день приема было всего два человека.

Социальные услуги - в соседнем здании

На место приходили также некоторые нуждающиеся в социальных услугах люди, но поскольку занимающиеся назначением социальных пособий чиновники все равно работают в соседнем здании, не закрытом на карантин, то туда можно при острой необходимости лично обратиться и сейчас.

- Мы, конечно, советуем всем искать решение своих проблем по электронным каналам или по телефону, но если это все-таки невозможно, то можно прийти и на место, - отметила Янченко, что все контакты чиновников есть на городской домашней странице.

В здании горуправления сейчас принимают в виде исключения только заявления квартирных товариществ для получения пособия. Да и то только если заявление действительно нельзя передать иным образом, как только на бумаге, и эту бумагу надо оставить на столе дежурного.

ЛЮДМИЛА ЯНЧЕНКО: Наш рабочий распорядок не особо изменился.

Хотя часть чиновников горуправления до сих пор работали все-таки на месте, у всех имеется возможность работать удаленно и повседневная работа может продолжиться беспрепятственно.

- Я сама тоже ездила на работу в здание горуправления, неудобно все дела вести из дома, ведь я также председатель городской кризисной комиссии. Теперь тоже на пару дней останусь дома, хотя во вторник снова приду в горуправление, - сказала Янченко.

Намеченная поначалу на пятницу дезинфекция здания горуправления отложена на понедельник из-за огромной загруженности дезинфекционной фирмы.

Сплошного тестирования работников горуправления не проводили, но все должны следить за своим здоровьем и в случае сомнений обращаться к семейному врачу.

- Некоторые работники уже раньше сами прошли тест, все результаты были негативными. Ни у кого и сейчас нет симптомов, - подтвердила мэр.

Единственный симптом: нехватка воздуха

- Самочувствие хорошее, никаких симптомов нет, - сказала в четверг утром "Северноему побережью" председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова, тест на коронавирус которой показал положительный результат.

Обратиться к семейному врачу ее побудила возникшая в ночь на вторник одышка.

- Открыла окно, потому что дышать было тяжело, воздуха не хватало, - рассказала Иванова. - На следующий день позвонила семейному врачу, который первым делом направил меня на рентген, где ничего не нашли. Послушав меня, врач тоже ничего подозрительного не обнаружил, но на всякий случай дал направление на тестирование на коронавирус.

Иванова отметила, что позитивный результат ее удивил, так как никакого недомогания, помимо приступов одышки, она не ощущает: "Температуры, кашля, насморка или слабости нет".

Где она могла подхватить вирус, Иванова не знает.

- Ездя по городу, я, правда, несколько раз останавливалась, чтобы попросить собравшиеся компании разойтись, но расстояние с ними было как минимум шесть-семь метров, так что подхватить там инфекцию маловероятно. В течение двух недель я три раза ходила в продуктовый магазин - может быть, оттуда, - рассудила она.

Список всех находившихся с ней в контакте людей - в общем двадцать пять человек - Рийна Иванова передала Департаменту здоровья, а также сама оповестила их всех по телефону.