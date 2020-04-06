За сутки в Ида-Вирумаа добавилось двое больных коронавирусом

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, двое новых заразившихся - жители Кохтла-Ярве, в случае которых положительный результат пробы можно было предположить, так как они живут в одном домохозяйстве с людьми, у которых ранее уже был диагностирован коронавирус.

После уточнения данных один случай заболевания добавился в Алутагузеском попечительском центре, находящемся в Мяэтагузе. Всего по состоянию на утро понедельника коронавирус там был выявлен у 15 жильцов и двух работников. Один из заболевших, 90-летний мужчина, скончался на прошлой неделе в Ида-Вируской центральной больнице.

По словам Марье Муузикус, из тех проб, что взяты у работников шахты "Estonia", которые контактировали с одним своим заразившимся коллегой, пока ни одна не оказалась положительной. Вместе с тем она не смогла сказать, поступили ли результаты всех взятых проб.

Из самоуправлений Ида-Вирумаа больше всего случаев заражения коронавирусом пока диагностировано среди жителей Алутагузеской волости - 25. Из них 17 имели место в Алутагузеском попечительском центре, остальные - в Ийзаку и ближайших окрестностях.

В Кохтла-Ярве 17 случаев заболевания, в Нарве - 8, в Йыхви - 5, в Силламяэ - 4, в Люганузе - 3, в Тойла - 2. Ни одного заразившегося пока нет среди жителей Нарва-Йыэсуу.

В период с 5 по 6 апреля в Эстонии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки четыре человека, сообщает портал rus.err.ee.

В общей сложности за последние 24 часа было сделано 864 теста на коронавирус, 1% из которых оказались положительными, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

Шесть новых случаев было выявлено в Харьюмаа, три - на Сааремаа и два - в Ида-Вирумаа.

По положению на утро 6 апреля общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения составляет 1108 или 5% от общего числа сделанных тестов. Из них 38% приходится на Сааремаа и 31% - на Харьюмаа.