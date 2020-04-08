В Люганузе просят выдавать продпакеты и воспитанникам детсадов

"Люганузеская волость выдает сейчас пакеты школьникам, но оставила в стороне воспитанников детсадов", - говорится в совместном обращении.

Председатели попечительских советов в Пюсси, Эрра, Майдла и Кивиыли находят, что право на получение продуктовых пакетов (не социальной помощи) имеют все волостные дети, посещающие школу или детсад, и социальное разграничение тут неуместно, тем более что деньги на это в волостном бюджете имеются (деньги за питание в детсадах платит волость. - Ред.).

Волостной старейшина Виктор Рауам сказал, что волостное управление решило с 16 марта и до первоначального срока окончания чрезвычайного положения 1 мая освободить родителей от платы за место в детсадах Люганузеской волости, однако сплошную раздачу продуктовых пакетов он правильной не считает.

- Школы находятся на дистанционном обучении, и ученики, имеющие такое желание, должны получать продуктовый пакет - предназначенные на школьное питание государственные деньги никто не отнимал. Но если учесть, что детсадовских детей и школьников в волости более тысячи, то сплошная раздача продуктовых пакетов оказалась бы нам не по силам.

Рауам отметил, что волостные детсады держат по просьбе правительства республики открытыми.

- Я от души благодарен, что люди выполняют просьбу при возможности не приводить ребенка в детсад, чтобы остановить распространение вируса, но официально детсады открыты. Единственное требование, чтобы ребенок, пришедший в детсад, был здоров. Я не представляю себе, как волость должна была бы обеспечить двухразовое питание тем, кто посещает детсад, и тем, кто в него не ходит, но, может быть, придет завтра. Это пожелание является перегибом с реагированием - чрезвычайным положением пользуются в политических целях, - считает он.