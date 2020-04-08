Алутагузеская медвежья видеокамера позволяет из дома наблюдать за жизнью лесных обитателей

Устроитель путешествий на природе "NaTourEst" в сотрудничестве с веб-страницей "Looduskaamera" поддержал алутагузескую медвежью видеокамеру, которая позволяет находящимся дома людям наблюдать за жизнью лесных обитателей.
Камера передает изображение от одной из новых алутагузеских хижин для наблюдения за медведями. Установлена камера посреди леса вблизи болота Сиртси и направлена на пойменный луг у ручья, так как там открывается хороший вид и можно получить лучшее представление о передвижениях животных. Камера смотрит на юг, поэтому в полдень и при ярком солнце картинка может оказаться довольно темной.
Передвижения животных можно ожидать прежде всего во время восхода и заката солнца, и в это время свет падает под нужным углом. Сейчас звук из-за технических проблем плоховат, но работа над этим ведется, и скоро голоса леса будут слышны лучше.