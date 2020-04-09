ПЕРЕДОВИЦА: Ида-Вирумаа под контролем в той же мере, что и другие регионы

На инфочасе Рийгикогу парламентарий от Партии реформ Сигне Рийсало выразила страх и обеспокоенность тем, что в связи с коронавирусом выходит из-под контроля один регион - Ида-Вирумаа. Министр финансов Мартин Хельме согласился, что Ида-Вирумаа сейчас, несомненно, представляет очень серьезную проблему, в числе прочего из-за того, что в начальной фазе распространения вируса именно там опасность не восприняли всерьез. В начале недели "Postimees" опубликовала мнение совета академиков, который выражает уверенность в том, что в Ида-Вирумаа в ближайшее время предстоит резкий рост числа случаев заражения.

В акценте на Ида-Вирумаа как на возможном регионе особой опасности наряду с большой обеспокоенностью чувствуется и предвзятое мнение, что из этого края должны приходить плохие новости. Постараемся и дальше действовать благоразумно и опровергнуть это мнение.

Разумеется, в случае с таким непредсказуемым и вызывающим много вопросов вирусом на данной стадии ничего нельзя исключать. Нужно по-прежнему быть внимательными и готовыми к тому, что каждый новый день может принести новость о росте числа зараженных в Ида-Вирумаа. Но ровно то же самое можно сказать и о любом другом регионе Эстонии.

С учетом того, что в Ида-Вирумаа живет гораздо больше людей, чем в большинстве других уездов, со сдерживанием распространения этого вируса здесь пока справляются ничуть не хуже, чем в других регионах. За это заслуживают признания как местные медики, работники Департамента здоровья и все те, кто находятся на передовой линии, так и все жители, которые вносят свою лепту тем, что добросовестно соблюдают установленные правила.