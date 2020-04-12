За последние сутки тест на коронавирус ни одного жителя Ида-Вирумаа не оказался положительным

С начала эпидемии в Ида-Вирумаа в общей сложности был сделан 2651 тест на наличие коронавирусной инфекции. Заражение выявлено у 77 человек.

Жертвами коронавируса в Ида-Вирумаа стали три человека, все они являлись жильцами Алутагузеского попечительского центра, расположенного в Мяэтагузе: 92-летний мужчина, 90-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Хотя в течение прошлой недели в Ида-Вирумаа добавилось 43 положительных теста, на этой неделе их пока 15.

По словам руководителя Идаского отдеоения Департамента здоровья Марье Муузикус, большинство людей, у которых на этой неделе диагностирован коронавирус, являются жителями Кохтла-Ярве, которые заразились от членов своей семьи, ранее инфицированных.

На данный момент наибольшее число случаев заражения коронавирусом было выявлено в Алутагузеской волости и городе Кохтла-Ярве.

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 5 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в стране было сделано 899 тестов на коронавирус, пять из них оказались положительными, сообщает портал rus.err.ee.

В больницах из-за коронавируса по состоянию на 12 апреля находятся 153 человека, 11 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Из больниц были выписаны 98 человек.

Всего в Эстонии с начала эпидемии было проведено в общей сложности 30 349 тестов на коронавирус, из которых 1309 оказались положительными.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,77 млн человек

По состоянию на утро 12 апреля коронавирусом во всем мире заражены 1 777 666 человек.

Об этом сообщает информационный сайт Лента.ру со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, передают в воскресенье радионовости ERR.

За все время пандемии умерли почти 109 тысяч человек, число вылечившихся превысило 404 тысячи.

На первом месте по количеству зараженных - США (почти 530 тысяч), число умерших в Соединенных Штатах превысило 20 тысяч. Испания находится на втором месте по числу заразившихся (163 тысячи), за ней идет Италия (свыше 152 тысяч). Четвертое и пятое места занимают Франция (почти 131 тысяча) и Германия (свыше 125 тысяч).