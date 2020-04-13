В Ида-Вируской центральной больнице от коронавируса скончался 59-летний мужчина

На данный момент Департамент здоровья уточняет, в какой волости или городе проживал этот мужчина.

Из четырех жертв коронавируса в Ида-Вирумаа мужчина, который умер за последние сутки, стал самым молодым. Ранее скончались трое жильцов Алутагузеского попечительского центра: 90-летний и 92-летний мужчины и 83-летняя женщина.

В течение последних суток у двоих жителей Ида-Вирумаа был диагностирован коронавирус. Один из них является жителем Люганузеской волости, а место жительства другого уточняется.

В Эстонии выявлено 24 новых случая заражения

В период с 12 по 13 апреля в Эстонии было выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал rus.err.ee. Всего в стране с начала эпидемии умерло 28 человек, у которых был диагностирован Covid-19.

В течение последних суток в Эстонии было проанализировано 416 тестов на Covid-19, из которых 5,8% или 24 оказались положительными, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

В больницах из-за коронавируса по состоянию на 13 апреля находятся 157 человек, 9 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии 102 человека были выписаны из больниц, умерли 28, в том числе трое - за последние сутки. В Ида-Вируской центральной больнице скончался подключенный к аппарату ИВЛ 59-летний мужчина, в Курессаареской больнице - находившаяся на лечении 75-летняя женщина, а в доме престарелых Südamekodu на Сааремаа - 85-летняя женщина.

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения за последние сутки было выявлено в Саареском (9), Харьюском (5) и Пярнуском (3) уездах. В Ида-Вирумаа, Рапламаа и Тартумаа прибавилось по два случая. Еще один новый случай заражения Covid-19 зарегистрировали в Валгаском уезде.