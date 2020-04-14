ОДИН ВОПРОС: Будет ли Ида-Вируская центральная больница использовать более быстрые коронатесты?

В начале апреля Министерство социальных дел сообщило, что в девяти больницах Эстонии в ближайшие недели в отделениях экстренной медицины можно будет при госпитализации пациентов использовать для выявления заражения COVID-19 более быстрые тесты, дающие ответ в течение часа. Используемые сейчас тесты дают ответ через четыре часа.
Коммуникационный руководитель Ида-Вируской центральной больницы ЮЛО ВЕЛДРЕ:
- Пока у нас этих тестов нет, но не исключено, что на этой неделе мы их получим. Тест позволит делать анализ за 40 минут и он должен быть довольно точным.