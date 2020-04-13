Предполагаемый несчастный случай на рабочем месте оказался убийством

Ранним утром 1 апреля в мастерской на улице Калда в Нарве обнаружили тело мужчины. Поскольку происшествие имело место в производственном здании, то полиция начала уголовное расследование на основании статьи о несчастном случае на производстве. В ходе расследования выяснилось, что речь идет об убийстве.

Полиция задержала 6 апреля в качестве подозреваемого 23-летнего мужчину. В соответствии с подозрением, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом 46-летнего мужчину. Пострадавший умер от полученной раны на месте происшествия.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, она ходатайствовала об аресте подозреваемого, поскольку после употребления алкоголя поведение мужчины становится непредсказуемым. "Способность разрешать конфликты у мужчины значительно снижена, он совершает поступки, не заботясь о жизни и здоровье других людей, поэтому есть основание для подозрения, что в случае употребления алкоголя он может продолжить совершение виновных деяний, в том числе таких, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц", - объяснила прокурор Кыргмаа.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина попытался на первом допросе создать впечатление, будто имело место несчастье на производстве. "Тщательная работа следователей помогла установить, что на самом деле случилось в производственном здании. Достойно сожаления, что люди не в состоянии разрешать возникающие между ними конфликты без тяжких последствий", - отметила Пресс.