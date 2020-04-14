Три шага для преодоления финансовых трудностей

Но каждый может сократить риск, чтобы финансовое положение - личное или вашей семьи - не создавало еще большее напряжение.

Записывайте свои доходы и расходы

В качестве первого шага всегда хорошо получить представление о текущей ситуации, то есть стартовой позиции. Откуда сейчас получаю деньги я или наша семья, из каких источников дохода? Здесь следует отметить детские и семейные пособия, субсидии, доходы от инвестиций и аренды, если они есть, доходы от работы по найму, а также от мелких подработок.

Далее нужно быть честным с собой и записать все расходы, то есть то, на что уходят деньги. Будет хорошо начиная со следующего месяца выработать у себя привычку записывать доходы и расходы - к примеру, раз в неделю или раз в две недели. Тогда в конце месяца вы не будете неприятно удивлены тем, что потратили гораздо больше, чем могли себе позволить.

Если вы беретесь за дело в первый раз, вам может быть не совсем понятно, как записывать доходы и расходы. Определите важные для себя категории: например, еда, питание вне дома, транспорт, расходы на содержание автомобиля, расходы на жилье, одежда и обувь, лекарства, развлечения.

У кого есть желание копнуть глубже, тот может, к примеру, разбить расходы на еду на подкатегории: сладкое, фрукты и овощи, молочные продукты, бакалея, мясо и рыба, хлебобулочные изделия, соки и воды, алкогольные напитки и т.д. В таком случае горячо рекомендую ходить в магазин как можно реже и сразу по возвращении из магазина доставать чек и распределять расходы по категориям.

Анализируйте и делайте выводы

После того как доходы и расходы записаны, нужно взглянуть на получившийся результат, чтобы впредь принимать более грамотные в финансовом плане решения. С этим справится каждый, если разделит расходы на очень важные (такие как еда, расходы на жилье, лекарства) и чуть менее важные (то есть желательные расходы).

Обратите внимание, что многие категории могут включать в себя как необходимые, так и желательные расходы: например, статья расходов на продукты питания может оказаться неожиданно большой как из-за важных покупок ингредиентов для качественных горячих обедов, так и из-за объема не столь необходимых печений, конфет и готовой еды. Оценивайте свои расходы критически! Также может выясниться, например, что содержание двух автомобилей обходится семье слишком дорого или что много денег ушло на ненужные покупки, которые теперь лежат без дела (ни разу не ношенная одежда, неиспользуемая электроника, спортивное снаряжение, которому находилось применение всего раз или два).

ЛИЙЗИ КИРХ: Будет хорошо начиная со следующего месяца выработать у себя привычку записывать доходы и расходы.