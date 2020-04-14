Три шага для преодоления финансовых трудностей

Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции и ограничений, введенных для ее сдерживания, многие люди сейчас вынуждены смириться с уменьшением рабочей нагрузки и зарплаты, оставаться дома в принудительном отпуске или встать на учет в кассе по безработице.
Но каждый может сократить риск, чтобы финансовое положение - личное или вашей семьи - не создавало еще большее напряжение.
Записывайте свои доходы и расходы
В качестве первого шага всегда хорошо получить представление о текущей ситуации, то есть стартовой позиции. Откуда сейчас получаю деньги я или наша семья, из каких источников дохода? Здесь следует отметить детские и семейные пособия, субсидии, доходы от инвестиций и аренды, если они есть, доходы от работы по найму, а также от мелких подработок.
Далее нужно быть честным с собой и записать все расходы, то есть то, на что уходят деньги. Будет хорошо начиная со следующего месяца выработать у себя привычку записывать доходы и расходы - к примеру, раз в неделю или раз в две недели. Тогда в конце месяца вы не будете неприятно удивлены тем, что потратили гораздо больше, чем могли себе позволить.
Если вы беретесь за дело в первый раз, вам может быть не совсем понятно, как записывать доходы и расходы. Определите важные для себя категории: например, еда, питание вне дома, транспорт, расходы на содержание автомобиля, расходы на жилье, одежда и обувь, лекарства, развлечения.
У кого есть желание копнуть глубже, тот может, к примеру, разбить расходы на еду на подкатегории: сладкое, фрукты и овощи, молочные продукты, бакалея, мясо и рыба, хлебобулочные изделия, соки и воды, алкогольные напитки и т.д. В таком случае горячо рекомендую ходить в магазин как можно реже и сразу по возвращении из магазина доставать чек и распределять расходы по категориям.
Анализируйте и делайте выводы
После того как доходы и расходы записаны, нужно взглянуть на получившийся результат, чтобы впредь принимать более грамотные в финансовом плане решения. С этим справится каждый, если разделит расходы на очень важные (такие как еда, расходы на жилье, лекарства) и чуть менее важные (то есть желательные расходы).
Обратите внимание, что многие категории могут включать в себя как необходимые, так и желательные расходы: например, статья расходов на продукты питания может оказаться неожиданно большой как из-за важных покупок ингредиентов для качественных горячих обедов, так и из-за объема не столь необходимых печений, конфет и готовой еды. Оценивайте свои расходы критически! Также может выясниться, например, что содержание двух автомобилей обходится семье слишком дорого или что много денег ушло на ненужные покупки, которые теперь лежат без дела (ни разу не ношенная одежда, неиспользуемая электроника, спортивное снаряжение, которому находилось применение всего раз или два).
ЛИЙЗИ КИРХ:
Будет хорошо начиная со следующего месяца выработать у себя привычку записывать доходы и расходы.
Анализ дает возможность найти места для экономии - особенно в ситуации, когда сокращение расходов имеет критически важное значение для благополучия семьи. В некоторых случаях такая инвентаризация является основанием для того, чтобы выставить ненужные вещи на продажу через интернет-платформы и таким образом вернуть хотя бы часть потраченных денег.
Если вы ведете учет доходов и расходов уже несколько месяцев, можете начать ставить конкретные финансовые цели по разным статьям расходов - так вы составите бюджет. Почему важно делать это лишь тогда, когда вы уже немного набили руку на записи доходов и расходов? Потому, что в противном случае можно поставить перед собой нереалистичные на данный момент цели (например, цель обойтись за месяц продуктовой корзиной стоимостью 300 евро может оказаться труднодостижимой для семьи, у которой раньше уходило 800 евро), а это, в свою очередь, снизит уровень вашей мотивации.
Начните создавать фонд душевного спокойствия
Запись доходов и расходов и их анализ ясно покажут вам возможности, которыми располагаете вы или ваша семья для создания фонда душевного спокойствия, то есть финансового резерва. Это крайне необходимо в нынешних переменчивых обстоятельствах - ведь месяц назад, не говоря уж о более продолжительном периоде времени, никто не мог спрогнозировать, что введут общегосударственное чрезвычайное положение вместе с ограничениями. Мы и сегодня не знаем, когда оно закончится.
Создание финансового буфера крайне необходимо: например, в ситуации, когда семья лишается одного из источников дохода, но на самое необходимое - скажем, на еду, лекарства и жилье - все равно нужно тратиться, можно быстро воспользоваться финансовым буфером для сохранения нормального образа жизни семьи. Также это уменьшает стресс, так как резерв на текущие расходы придает уверенности, что мы справимся с любой неожиданной ситуацией.
Размер буфера каждое домохозяйство определяет самостоятельно, но есть общее правило: фонд душевного спокойствия должен покрывать расходы семьи минимум за три месяца. Анализ доходов и расходов покажет сумму, которую семья может откладывать в течение месяца. Хорошая идея - вовлечь всех членов семьи, в том числе детей, чтобы было общее представление, почему нужно сократить расходы или почему иногда не получается позволить себе новые игрушки или одежду.
Что делать, если ситуация уже плохая?
Если же семья неожиданно лишилась всех источников дохода, советую обязательно проделать шаги 1 и 2, сфокусировавшись на выяснении всех самых необходимых расходов, без которых никак не обойтись.
Если потере работы сопутствовало возмещение по сокращению, разумно использовать эти деньги только на покрытие приоритетных расходов, особенно в случае, если новой работы на горизонте нет. При возникновении финансовых трудностей разумно сразу обсудить с кредитором возможность кредитных каникул: если человек сам активно ищет решения, кредиторы идут навстречу, и вместе вы сможете принять наилучшие решения о том, как поступить дальше.
В случае с новой работой, особенно если финансовое положение не самое лучшее, стоит пойти на компромисс ради благополучия семьи: возможно, в тяжелое время выручит какая-нибудь временная подработка? Например, помощь сейчас нужна на оптовых складах лекарств, в продуктовых магазинах, медицинских учреждениях. Пожалуй, будет полезно оценить свои хобби и навыки - возможно ли их как-то пустить в дело, пусть даже в небольшой мере или через э-каналы?
Учет доходов и расходов, их анализ и создание буфера душевного спокойствия закладывают крепкие основы финансового благополучия семьи и в те времена, когда доходы уменьшаются или пропадают совсем. Сейчас самое время выработать полезные финансовые привычки и привить их также своим детям.
Статья опубликована в блоге Министерства финансов.