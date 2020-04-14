Новые положительные тесты на коронавирус в Ида-Вирумаа выявлены в Кохтла-Ярве

По словам руководителя Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, трое жителей Кохтла-Ярве, у которых диагностирован коронавирус, находились в тесном контакте с теми, кто ранее был инфицирован: двое заразились от членов семьи, один - на рабочем месте.

В Кохтла-Ярве теперь заражены коронавирусом 29 человек - больше, чем в любом другом городе или волости Ида-Вирумаа. Больные живут в разных частях города Кохтла-Ярве.

По словам Муузикус, круг людей, с которыми контактировали заболевшие из Кохтла-Ярве, известен, и он не очень большой, но в ближайшие дни, возможно, появятся новые заразившиеся. В настоящее время у Департамента здоровья нет какой-либо информации о серьезных очагах инфекции в Кохтла-Ярве.

В Ида-Вирумаа с начала эпидемии коронавирус был обнаружен у 81 человека. Заболеваемость на 10 тысяч жителей составляет 5,9, что является седьмым показателем после Сааремаа, Вырумаа, Пярнумаа, Хийумаа, Харьюмаа и Рапламаа. В Ида-Вирумаа от коронавируса умерли четыре человека.

В Ида-Вирумаа было сделано 2886 тестов на коронавирус, или 211,8 теста на 10 тысяч жителей.

Число умерших от коронавируса в Эстонии увеличилось до 31

За последние сутки в Эстонии было диагностировано 45 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, четыре пациента с COVID-19 скончались, общее число умерших достигло 31, сообщает портал rus.err.ee.

В течение суток было проведено 1513 теста на COVID-19, из которых 45 оказались положительными, сообщил 14 апреля Департамент здоровья.

Больше всего положительных тестов, по данным регистра народонаселения, было в Харьюмаа (19) и Пярнумаа (11). Шесть новых случаев выявлено на Сааремаа, 3 - в Ида-Вирумаа, 2 - в Тартумаа, и по одному в Рапламаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

За минувшие сутки от COVID-19 умерла 84-летняя женщина из Сааремааского дома престарелых Südamekodu, госпитализированный в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 90-летний мужчина, 90-летний мужчина в Курессаареской больнице и 73-летняя женщина в Пярнуской больнице. Всего с начала эпидемии в Эстонии умер 31 пациент с COVID-19.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 32 263 теста на коронавирус, из которых 1373 или 4,3% были положительными. На данный момент большинство зараженных - в возрастной группе 55-59 лет (11%), а также 45-49 и 50-54 лет (по 10%).

По состоянию на утро 14 апреля в больницах с коронавирусной инфекцией находятся 146 человек, 11 из которых нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели с начали эпидемии 115 человек, умерли - 31.