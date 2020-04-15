Рийна Иванова: "Самочувствие нормальное, по магазинам не хожу"

Рийна Иванова сказала по телефону, что ее самочувствие пока нельзя назвать хорошим, но сейчас гораздо лучше, чем вначале.

- Было сложно, но сейчас все нормально, по магазинам не хожу, - подчеркнула она, предварив вопрос журналиста по поводу негодования горожан, якобы видевших ее в магазине. - Эта информация, распространенная Виталием Копыткиным, - абсолютная клевета. Мне очень жаль, что много людей верят бездоказательным словам.

Собеседница добавила, что не стала вступать в дискуссию в соцсетях, так как давно убедилась, что нет смысла оправдываться перед людьми, которые сами ничего не видели и не знают, но распространяют фейки в соцсетях. А также перед теми, кто безоговорочно верит таким публикациям.

Виталий Копыткин сказал, что узнал эту информацию от знакомых, которым доверяет.

- Когда прошла информация о моей болезни, в соцсетях вылилось много негатива в мой адрес, но в десять раз больше людей позвонили и написали с целью поддержать и пожелать скорейшего выздоровления, - поделилась она. - Все, кого действительно интересует мое здоровье или прочие вещи, могут обратиться лично, я всегда всем отвечаю. Так как чувствую себя нормально, продолжаю работать из дома - нахожусь на связи.