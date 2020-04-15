Рийна Иванова: "Самочувствие нормальное, по магазинам не хожу"

С 1 апреля председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова находится на карантине, так как анализ на коронавирус показал положительный результат. В минувший понедельник в "Фейсбуке" появился пост о том, что ее видели в магазине - это вызвало у читателей шквал эмоций.
Рийна Иванова сказала по телефону, что ее самочувствие пока нельзя назвать хорошим, но сейчас гораздо лучше, чем вначале.
- Было сложно, но сейчас все нормально, по магазинам не хожу, - подчеркнула она, предварив вопрос журналиста по поводу негодования горожан, якобы видевших ее в магазине. - Эта информация, распространенная Виталием Копыткиным, - абсолютная клевета. Мне очень жаль, что много людей верят бездоказательным словам.
Собеседница добавила, что не стала вступать в дискуссию в соцсетях, так как давно убедилась, что нет смысла оправдываться перед людьми, которые сами ничего не видели и не знают, но распространяют фейки в соцсетях. А также перед теми, кто безоговорочно верит таким публикациям.
Виталий Копыткин сказал, что узнал эту информацию от знакомых, которым доверяет.
- Когда прошла информация о моей болезни, в соцсетях вылилось много негатива в мой адрес, но в десять раз больше людей позвонили и написали с целью поддержать и пожелать скорейшего выздоровления, - поделилась она. - Все, кого действительно интересует мое здоровье или прочие вещи, могут обратиться лично, я всегда всем отвечаю. Так как чувствую себя нормально, продолжаю работать из дома - нахожусь на связи.
Собеседница подчеркнула, что ее радует, что все 26 человек, с которыми она находилась в тесном контакте, в том числе четыре старушки, которых она постоянно опекала, не заболели. Как и всех находящихся на карантине, ее регулярно проверяет полиция. "Это профессионально обученные люди, ни разу не услышала от них приказов или наставлений, все общение проходит с искренней заинтересованностью и доброжелательностью".