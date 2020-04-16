Чт, 16.04.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Тарту обнаружили фальшивую монету из Йыхви
13-14 апреля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

14 апреля было начато уголовное производство по факту того, что расположенное на улице Выру в Тарту предприятие обнаружило фальшивую монету в 2 евро, поступившую от предприятия, расположенного на Нарвском шоссе в Йыхви.

Неизвестная напала на улице 

13 апреля в полицию сообщили, что в ходе конфликта, разгоревшегося на улице Кангеласте в Нарве, неизвестная женщина ударила 35-летнюю женщину, причинив ей физическую боль. Обстоятельства случившегося выяснит расследование. 

Из магазина украли счетчик монет 

13 апреля начато уголовное производство по факту того, что 29 февраля из магазина, расположенного в Йыхви на Нарвском шоссе, украли счетчик монет. Кражей и порчей имущества причинен ущерб в размере 1913 евро. 

Нападения мужчин на женщин 

14 апреля в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Кастехейна в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина напал на 41-летнюю женщину, причинив ей физическую боль.

В тот же день в полицию обратилась 29-летняя женщина, по словам которой ее бывший сожитель (27 лет) напал на нее в квартире на улице Пяхклимяэ в Нарве. Пострадавшая испытала физическую боль, ей были причинены также телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выяснит следствие. 

Угрожала супругу

14 апреля полиция получила вызов в квартиру на улице Уускюла в Нарве, где 69-летняя женщина угрожала своему 66-летнему мужу. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. 

Из квартиры украли компьютер 

14 апреля в полицию обратилась 58-летняя женщина, сообщившая, что из ее съемной квартиры на улице Уус в Кохтла-Ярве украли ноутбук "НР" стоимостью 260 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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