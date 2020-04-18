В Ида-Вирумаа на этой неделе новых очагов инфекции не обнаружено

В пятницу утром Департамент здоровья сообщил о четырех новых положительных пробах в Ида-Вирумаа, в четверг - о пяти, в среду - о шести. К пятнице число заразившихся в уезде достигло 94 человек, скончались шесть человек, трое из них - на этой неделе.

Положительные пробы идут по логическому кругу

- Жаль, что положительные пробы продолжают поступать, но с эпидемиологической точки зрения хорошо, что нет новых очагов, - сказала заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус. - Члены семьи и коллеги заболевших людей неизбежно подвергаются угрозе заразиться. Прежде чем человек узнает о своей положительной пробе, он, как правило, успевает побывать в контакте с другими. Если заболевают уже два члена семьи, то шире и круг тех людей, которые могли подхватить от них инфекцию в предшествовавшие дни. В то же время далеко не все члены семьи заболевают. Многое зависит от того, в какой фазе обнаруживают заражение.

Тюремная служба в четверг вечером сообщила, что коронавирусом заразился чиновник Вируской тюрьмы, который в последний раз был на рабочем месте 27 марта и после этого работал на дому. По словам Муузикус, он тоже заразился от члена семьи и находится в изоляции.

По словам Муузикус, все новые случаи заболевания, выявленные на этой неделе, идут по логическому кругу. "Я не могу сказать, останется ли это так, но за всю неделю в Ида-Вирумаа не было обнаружено ни одного совершенно нового очага", - сказала Муузикус в пятницу во второй половине дня.

В Йыхвиском центре по уходу все пробы были отрицательными

За первые четыре дня текущей недели в Ида-Вирумаа сделали около 700 тестов на коронавирус. "Поголовные тестирования в учреждениях, к счастью, дали нулевые результаты", - отметила Муузикус.

Поголовное тестирование состоялось в том числе в Йыхвиском центре по уходу. "Мы хотели проверить, поскольку туда ездит на работу много людей в том числе из Кохтла-Ярве, где несколько очагов инфекции. Но пробы всех подопечных и работников были отрицательными", - сказала Муузикус, добавив, что число тестов в Ида-Вирумаа сильно выросло и также семейные врачи отправляют на тестирование больше людей, чем прежде.

По состоянию на утро пятницы в Ида-Вирумаа было сделано 3493 теста на коронавирус, из них 2,7 процента дали положительный результат.