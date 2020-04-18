СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Нарве подожгли автомобиль

Причинил физическую боль

16 апреля в 00.48 полиция получила вызов на улицу Креэнхольми в Нарве, где употребивший алкоголь 40-летний мужчина причинил физическую боль своей 32-летней сожительнице. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В Кохтла-Ярве напали на мужчину

15 апреля в полицию сообщили, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве ударили 26-летнего мужчину. Возможный совершивший это деяние полиции известен.

Задержали магазинного вора

15 апреля в полицию сообщили, что в магазине, расположенном на улице Калеви в Кохтла-Ярве, 50-летний мужчина украл товаров первой необходимости почти на 15 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого по причине систематических краж.

Стащил на автозаправке алкоголь

15 апреля в полицию сообщили, что на автозаправке на Таллиннском шоссе в Силламяэ 18-летний парень украл спиртное. Полиция задержала его в качестве подозреваемого по причине систематических краж.

В телефоне уничтожили данные

15 апреля в Йыхвиском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что в учетную запись э-почты без ведома ее владельца и в его мобильный телефон было совершено проникновение и часть телефонных данных исчезла.

Сыновья напали на матерей

16 апреля полиция получила вызов в квартиру дома на улице Рюйтли в Нарве, где 33-летний мужчина ударил свою 58-летнюю мать.

В тот же день полицию вызвали в квартиру на Кесктянав в Силламяэ, где 61-летний мужчина толкнул свою 86-летнюю мать, в результате чего женщина упала и ушиблась. Полиция задержала мужчину в качестве обвиняемого.

Ударил пожилого родственника

16 апреля в полицию сообщили, что в частном доме на улице Пирни в Йыхви 38-летний мужчина ударил своего 80-летнего родственника. Полиция задержала ударившего в качестве подозреваемого.

Пенсионер угрожал жене

16 апреля поступило сообщение, что в частном доме на улице Вилья в Йыхви 73-летний мужчина угрожал своей 71-летней супруге.

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