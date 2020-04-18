СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Нарве подожгли автомобиль
16 апреля в пять часов утра полиция получила сообщение, что на улице Креэнхольми в Нарве горит легковой автомобиль. Полиция расследует это как поджог. Первоначальный ущерб составил 8000 евро.
Причинил физическую боль
16 апреля в 00.48 полиция получила вызов на улицу Креэнхольми в Нарве, где употребивший алкоголь 40-летний мужчина причинил физическую боль своей 32-летней сожительнице. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В Кохтла-Ярве напали на мужчину
15 апреля в полицию сообщили, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве ударили 26-летнего мужчину. Возможный совершивший это деяние полиции известен.
Задержали магазинного вора
15 апреля в полицию сообщили, что в магазине, расположенном на улице Калеви в Кохтла-Ярве, 50-летний мужчина украл товаров первой необходимости почти на 15 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого по причине систематических краж.
Стащил на автозаправке алкоголь
15 апреля в полицию сообщили, что на автозаправке на Таллиннском шоссе в Силламяэ 18-летний парень украл спиртное. Полиция задержала его в качестве подозреваемого по причине систематических краж.
В телефоне уничтожили данные
15 апреля в Йыхвиском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что в учетную запись э-почты без ведома ее владельца и в его мобильный телефон было совершено проникновение и часть телефонных данных исчезла.
Сыновья напали на матерей
16 апреля полиция получила вызов в квартиру дома на улице Рюйтли в Нарве, где 33-летний мужчина ударил свою 58-летнюю мать.
В тот же день полицию вызвали в квартиру на Кесктянав в Силламяэ, где 61-летний мужчина толкнул свою 86-летнюю мать, в результате чего женщина упала и ушиблась. Полиция задержала мужчину в качестве обвиняемого.
Ударил пожилого родственника
16 апреля в полицию сообщили, что в частном доме на улице Пирни в Йыхви 38-летний мужчина ударил своего 80-летнего родственника. Полиция задержала ударившего в качестве подозреваемого.
Пенсионер угрожал жене
16 апреля поступило сообщение, что в частном доме на улице Вилья в Йыхви 73-летний мужчина угрожал своей 71-летней супруге.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.