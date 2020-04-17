Сб, 18.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Двери горуправы Кохтла-Ярве откроют в понедельник

Город Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

С 2 апреля здание Кохтла-Ярвеского горуправления было закрыто, а коллектив отправился на двухнедельный карантин, потому что тест председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийны Ивановой на коронавирус показал положительный результат.

К счастью, никто из сотрудников больше не заболел.

За это время в доме провели дезинфекцию. В понедельник горуправление вновь откроется и сотрудники вернутся в свои кабинеты, но не все.

- Карантин закончился, и мы сможем вернуться на рабочие места, - сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, - однако я попросила приходить сюда лишь тех, кому сложно решать рабочие вопросы на удалении, остальные до снятия чрезвычайного положения в стране продолжат работу в "домашней конторе".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ