Двери горуправы Кохтла-Ярве откроют в понедельник

С 2 апреля здание Кохтла-Ярвеского горуправления было закрыто, а коллектив отправился на двухнедельный карантин, потому что тест председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийны Ивановой на коронавирус показал положительный результат.
К счастью, никто из сотрудников больше не заболел.
За это время в доме провели дезинфекцию. В понедельник горуправление вновь откроется и сотрудники вернутся в свои кабинеты, но не все.
- Карантин закончился, и мы сможем вернуться на рабочие места, - сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, - однако я попросила приходить сюда лишь тех, кому сложно решать рабочие вопросы на удалении, остальные до снятия чрезвычайного положения в стране продолжат работу в "домашней конторе".