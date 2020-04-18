ПЕРЕДОВИЦА: Время готовиться к посткоронавирусному периоду

Однако ясно то, что те регионы, которые смогут лучше подготовиться к выходу из коронавирусного кризиса, по всей вероятности, выиграют больше. Ида-Вирумаа тоже стоит пересмотреть прежние планы развития. В числе прочего можно предположить, что сфера туризма, которая в последние годы в уезде была на подъеме, будет зализывать раны еще долго после того, как объявят о завершении чрезвычайного положения. Границы с другими государствами откроются не так быстро, как они до этого закрылись, и тяга людей к путешествиям еще много лет будет ниже, чем в период до коронавируса. Как адаптироваться к такой ситуации - важный вопрос как для предпринимателей туристической отрасли, так и для всего региона.