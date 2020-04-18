ПЕРЕДОВИЦА: Время готовиться к посткоронавирусному периоду

Во время действия чрезвычайного положения как государство, так и местные власти ожидаемо уделяют основное внимание подавлению эпидемии коронавируса. Но это не означает, что в то время, когда жизнь, так сказать, поставлена на паузу, не нужно строить планы на период после коронавируса.
Сейчас, правда, по-прежнему остается открытым вопрос, когда будет возможно постепенно снять действующие ограничения и сколько времени займет восстановление в разных сферах. Продолжающийся чуть больше месяца "ураган" сильно ударил по привычному укладу жизни, и на какие именно рельсы она вернется, пока неясно.
Однако ясно то, что те регионы, которые смогут лучше подготовиться к выходу из коронавирусного кризиса, по всей вероятности, выиграют больше. Ида-Вирумаа тоже стоит пересмотреть прежние планы развития. В числе прочего можно предположить, что сфера туризма, которая в последние годы в уезде была на подъеме, будет зализывать раны еще долго после того, как объявят о завершении чрезвычайного положения. Границы с другими государствами откроются не так быстро, как они до этого закрылись, и тяга людей к путешествиям еще много лет будет ниже, чем в период до коронавируса. Как адаптироваться к такой ситуации - важный вопрос как для предпринимателей туристической отрасли, так и для всего региона.
На фоне прочих экономических проблем, вероятно, несколько отойдет на задний план и гонка с целью достичь климатической нейтральности, что может дать дополнительное время сланцевой промышленности. Но вместе с тем Ида-Вирумаа должен также получить время на то, чтобы лучше продумать, о какой сумме стоит ходатайствовать перед Европейским союзом для так называемого справедливого перехода, на какие цели и какие аргументы привести.