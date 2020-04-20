В Ида-Вирумаа все коронатесты двое суток подряд показывают негативный результат

В Ида-Вирумаа вторые сутки подряд ни один из тестов не подтвердил заражения коронавирусом.

С начала эпидемии коронавирус был диагностирован в Ида-Вирумаа у 95 человек, у 17 из них позитивные пробы были выявлены на прошлой неделе. Большинство зараженных - жители Кохтла-Ярве и расположенных по соседству с ним самоуправлений.

По числу заболевших Ида-Вирумаа делит третье место с Тартумаа. Первое место занимают Харьюмаа (526 заболевших) и Сааремаа (520).

В Ида-Вирумаа на 10000 жителей приходится семь заразившихся. По этому относительному числу Ида-Вирумаа опережают наряду с Сааремаа и Харьюмаа также Вырумаа, Пярнумаа и Хийумаа.

В Ида-Вирумаа было сделано 3889 коронатестов, из них позитивными оказались 2,4 процента.

От коронавируса в Ида-Вирумаа умерли семь человек.

За последние сутки в Эстонии выявлено всего 7 новых случаев заражения Covid-19, никто не умер

В течение последних суток в Эстонии было проанализировано 602 теста коронавирус, из которых лишь 7 оказались положительными, сообщает портал rus.err.ee. В течение дня новых смертей из-за коронавируса зарегистрировано не было.

Шесть новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Харьюмаа, один - в Тартумаа, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

По общему числу зараженных Харьюский уезд теперь опережает долгое время лидировавший в этом рейтинге Саареский уезд - 526 случаев инфицирования Covid-19 против 520.

Однако уровень заболеваемости коронавирусом на Сааремаа все равно остается самым высоким в Эстонии, поскольку число положительных результатов теста на 10 000 жителей составляет там 157,1. В Харьюском уезде аналогичный показатель равен 8,8.

В общей сложности в Эстонии с начала эпидемии было сделано 40 930 тестов, из которых 1535 (3,8%) были положительными.

По состоянию на утро 20 апреля в больницах находятся 128 пациентов с коронавирусом, 9 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Самому молодому из нуждающихся в стационарном лечении 19 лет, а самому пожилому - 100 лет.