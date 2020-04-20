Йыхвиское волостное управление закрыло игровые площадки

Йыхвиское волостное управление решило до окончания срока действия чрезвычайного положения в стране закрыть принадлежащие волости публичные спортивные и игровые площадки, а также другие общественные места, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.
В распоряжении волостного управления написано, что часть людей не понимают сами и недостаточно объясняют детям, что в общественном пространстве тоже надо соблюдать дистанцию.
"Жители Йыхвиской волости обращались в волостное управление с жалобами, что на игровых и спортивных площадках, а также в других общественных местах собираются люди, не соблюдающие установленные правительством ограничения. Это противоречит рекомендациям по поведению для исключения угрозы заражения в общественном пространстве", - отметило волостное управление, добавив, что в сложившейся ситуации невозможно было в текущем порядке обеспечивать безопасность пользователей на принадлежащих волости общественных спортивных и игровых площадках, а также в других общественных местах.
Если некоторые другие самоуправления еще в конце марта обнесли игровые площадки ограничительными лентами, то Йыхвиское волостное управление сделать это тогда не поспешило.
- Мы занимаемся разъяснительной работой и выборочным контролем, - сказал специалист волостного управления по хозяйству Айво Тамм в конце марта, добавив, что не менее двух раз в день эти места объезжают - и никакого "наплыва" до сих пор не отмечалось.