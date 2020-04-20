Йыхвиское волостное управление закрыло игровые площадки

В распоряжении волостного управления написано, что часть людей не понимают сами и недостаточно объясняют детям, что в общественном пространстве тоже надо соблюдать дистанцию.

"Жители Йыхвиской волости обращались в волостное управление с жалобами, что на игровых и спортивных площадках, а также в других общественных местах собираются люди, не соблюдающие установленные правительством ограничения. Это противоречит рекомендациям по поведению для исключения угрозы заражения в общественном пространстве", - отметило волостное управление, добавив, что в сложившейся ситуации невозможно было в текущем порядке обеспечивать безопасность пользователей на принадлежащих волости общественных спортивных и игровых площадках, а также в других общественных местах.

Если некоторые другие самоуправления еще в конце марта обнесли игровые площадки ограничительными лентами, то Йыхвиское волостное управление сделать это тогда не поспешило.