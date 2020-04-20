Огни Юрьевой ночи нынче зажгутся во дворах домов

В прошлом году зажжение сигнальных огней было всеэстонским мероприятием: из сторожевой вышки Пайдеского орденского городища сигнальный огонь с наступлением темноты отправился в путь в направлении Таллинна, Тарту, Раквере и Вильянди, откуда огненные цепи разошлись по всей Эстонии. Из Раквере сигнальный огонь отправился в том числе в Йыхви.

Костер, факел или свеча

Как и во время восстания Юрьевой ночи в 1343 году, когда эстонцы попытались избавиться от чужеземного ига, сигнальный огонь передавали дальше от факела к факелу. К эстафете огня присоединились тысячи добровольных факелоносцев.

- Мы и нынче были готовы к участию в эстафете сигнальных огней и надеялись привлечь и другие волости, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Тем не менее, огни Юрьевой ночи зажгутся - просто каждый сможет это сделать у себя дома, - сказала руководитель Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф.

Начало общеэстонской акции ознаменует зажжение сигнального огня в сердце Эстонии в среду, 22 апреля в 21.00, что станет призывом к зажжению юрьего огня во дворах по всей стране. Во дворе своего дома можно развести костер, зажечь факел, свечу или другой сигнальный огонь, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. "Зажжение огня позволит показать, что люди способны пережить трудные времена, держась вместе, но не встречаясь друг с другом", - сказала директор по маркетингу пайдеского историко-познавательного центра "Wittenstein" Элийс Ыунапуу.

Возвращение к корням

22 апреля отмечается начало самого важного крестьянского праздника - Юрьева дня. Если изначально юрьев огонь разводили для того, чтобы отпугнуть злых духов от выпущенного на выпас стада, то в Юрьеву ночь 1343 года огонь стал сигналом к началу крупного восстания.

- В нынешние беспокойные времена как никогда важно вернуться к своим корням и чтить крестьянские традиции, которые помогли эстонскому народу пережить тяжелые времена. Покажем, что эстонская деревня жива, - добавила Ыунапуу.