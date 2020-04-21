Вт, 21.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержали угрожавшего воздушкой
18-19 апреля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

19 апреля полицию вызвали на проспект Кангеласте в Нарве, где 38-летний мужчина угрожал выстрелить в 21-летнего мужчину из пневматического пистолета. Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого.

Напал на охранника магазина

18 апреля в полицию сообщили, что в магазине на улице П. Кереса в Нарве 43-летний мужчина ударил охранника. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого.

В Ахтме ударили мужчину

19 апреля полицию вызвали на бульвар Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где 38-летний мужчина ударил 24-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

Распылила газ в лицо пожилого соседа

19 апреля полицию вызвали на проспект Кангеласте в Нарве, где 42-летняя женщина брызнула своему 78-летнему соседу в лицо из перцового баллончика. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой.

Украл алкоголь в магазине

19 апреля в полицию сообщили, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве 41-летний мужчина украл спиртные напитки на сумму около 25 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого за систематические кражи.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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