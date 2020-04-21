СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержали угрожавшего воздушкой

Напал на охранника магазина

18 апреля в полицию сообщили, что в магазине на улице П. Кереса в Нарве 43-летний мужчина ударил охранника. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого.

В Ахтме ударили мужчину

19 апреля полицию вызвали на бульвар Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где 38-летний мужчина ударил 24-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

Распылила газ в лицо пожилого соседа

19 апреля полицию вызвали на проспект Кангеласте в Нарве, где 42-летняя женщина брызнула своему 78-летнему соседу в лицо из перцового баллончика. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой.

Украл алкоголь в магазине

19 апреля в полицию сообщили, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве 41-летний мужчина украл спиртные напитки на сумму около 25 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого за систематические кражи.

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