Для Дмитрия Дмитриева завтрашнее заседание может быть последним на посту председателя волостного собрания Люганузе

Заявление о недоверии председателю Люганузеского волостного собрания Дмитрию Дмитриеву было подано на предыдущем заседании. При подаче заявления инициаторы выражения недоверия имели необходимые для этого десять голосов. "Они будут у нас и теперь, при голосовании", - пообещал передавший заявление Андреа Эйхе.