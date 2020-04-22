Для Дмитрия Дмитриева завтрашнее заседание может быть последним на посту председателя волостного собрания Люганузе

Завтра, 23 апреля, Люганузеское волостное собрание будет голосовать о выражении недоверия председателю волостного собрания Дмитрию Дмитриеву, его место во главе собрания может занять Ристо Линдеберг, которого в июле прошлого года сняли с этого же поста тоже в результате вотума недоверия.
Заявление о недоверии председателю Люганузеского волостного собрания Дмитрию Дмитриеву было подано на предыдущем заседании. При подаче заявления инициаторы выражения недоверия имели необходимые для этого десять голосов. "Они будут у нас и теперь, при голосовании", - пообещал передавший заявление Андреа Эйхе.
Дмитриев ранее опроверг в "Северном побережье" все предъявленные ему обвинения, а также отметил, что речь идет о политической борьбе.
Кроме кресла Дмитриева сильно пошатнется также кресло под волостным старейшиной Виктором Рауамом.