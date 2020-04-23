СВОДКА ПОЛИЦИИ: Старик украл выпивку

Нападение в Кохтла-Ярве

20 апреля в полицию сообщили, что на улице Пярна в Кохтла-Ярве 33-летний мужчина напал на 51-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого.

На шоссе подожгли трактор

20 апреля в полицию сообщили, что на шоссе Таллинн - Нарва на перекрестке с дорогой на деревню Солдина горит трактор. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ