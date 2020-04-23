Чт, 23.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Старик украл выпивку
20 апреля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

20 апреля поступило сообщение, что в магазине на Нарвском шоссе в городе Йыхви 83-летний мужчина украл бутылку алкоголя. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Нападение в Кохтла-Ярве

20 апреля в полицию сообщили, что на улице Пярна в Кохтла-Ярве 33-летний мужчина напал на 51-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого.

На шоссе подожгли трактор

20 апреля в полицию сообщили, что на шоссе Таллинн - Нарва на перекрестке с дорогой на деревню Солдина горит трактор. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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