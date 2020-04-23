СВОДКА ПОЛИЦИИ: Старик украл выпивку
20 апреля поступило сообщение, что в магазине на Нарвском шоссе в городе Йыхви 83-летний мужчина украл бутылку алкоголя. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
Нападение в Кохтла-Ярве
20 апреля в полицию сообщили, что на улице Пярна в Кохтла-Ярве 33-летний мужчина напал на 51-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого.
На шоссе подожгли трактор
20 апреля в полицию сообщили, что на шоссе Таллинн - Нарва на перекрестке с дорогой на деревню Солдина горит трактор. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.