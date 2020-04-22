Дезинфекцию кохтла-ярвеских улиц не планируют

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, пока эти работы не планируются, но если потребуется и кризисная комиссия даст такие рекомендации, то начнут. "Мы подготовлены, в течение дня купим спецоборудование и средства для дезинфекции - узнавали, что все необходимое в стране есть, сразу же начнем работу".