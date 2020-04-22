Ср, 22.04.2020
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Дезинфекцию кохтла-ярвеских улиц не планируют

Город Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В ожидании смягчения правил чрезвычайного положения горожане интересуются, будет ли проводиться дезинфекция улиц и мест общего пользования - детских площадок, скамеек в парках и так далее.

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, пока эти работы не планируются, но если потребуется и кризисная комиссия даст такие рекомендации, то начнут. "Мы подготовлены, в течение дня купим спецоборудование и средства для дезинфекции - узнавали, что все необходимое в стране есть, сразу же начнем работу".

Пока же в Кохтла-Ярве началась активная весенняя уборка улиц - чистку дорог от песка и прочего мусора и промывку начали раньше обычного, так как снега в этом году почти не было. Закончить планируют к концу апреля - началу мая.

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