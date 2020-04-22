В Ида-Вирумаа за четверо суток не выявлено ни одного нового инфицированного

В период с утра воскресенья до утра среды поступили результаты тестов 341 жителя Ида-Вирумаа - и все они оказались негативными. В последний раз Департамент здоровья сообщил об одном заразившемся коронавирусом жителе Ида-Вирумаа утром в прошлую субботу.

С начала пандемии в Ида-Вирумаа было выполнено 4082 теста на коронавирус, из которых 95 - то есть 2,3 процента - дали положительный результат. В Ида-Вирумаа от коронавируса умерло восемь человек.

За последние сутки в Эстонии провели 1426 тестов на вирус COVID-19, из них семь - то есть 0,5 процента - оказались позитивными. Всего по Эстонии на сегодня сделано 43637 первичных тестов, из них 1559 оказались позитивными, что составило 3,6 процента.