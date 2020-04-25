СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщина ударила мужчину в лицо

Вор напал на охранника

21 апреля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве в магазине, расположенном на Мыйза теэ, 60-летний мужчина после неудавшейся попытки кражи напал на охранника, причинив ему физическую боль. Подозреваемый задержан.

Мужчина напал на улице на женщину

22 апреля в полицию сообщили, что на улице Креэнхольми в Нарве 42-летний мужчина в ходе ссоры ударил 41-летнюю женщину, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Ударившего сожительницу увезли в полицию

22 апреля в полицию сообщили, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 51-летний мужчина ударил свою 45-летнюю сожительницу, причинив ей физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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