СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщина ударила мужчину в лицо
21 апреля в полицию сообщили, что в Синимяэ женщина ударила по лицу 62-летнего мужчину, причинив ему физическую боль. Женщина ушла до прибытия полиции.
Вор напал на охранника
21 апреля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве в магазине, расположенном на Мыйза теэ, 60-летний мужчина после неудавшейся попытки кражи напал на охранника, причинив ему физическую боль. Подозреваемый задержан.
Мужчина напал на улице на женщину
22 апреля в полицию сообщили, что на улице Креэнхольми в Нарве 42-летний мужчина в ходе ссоры ударил 41-летнюю женщину, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Ударившего сожительницу увезли в полицию
22 апреля в полицию сообщили, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 51-летний мужчина ударил свою 45-летнюю сожительницу, причинив ей физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.