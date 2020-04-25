Сб, 25.04.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщина ударила мужчину в лицо
21-22 апреля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

21 апреля в полицию сообщили, что в Синимяэ женщина ударила по лицу 62-летнего мужчину, причинив ему физическую боль. Женщина ушла до прибытия полиции.

Вор напал на охранника 

21 апреля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве в магазине, расположенном на Мыйза теэ, 60-летний мужчина после неудавшейся попытки кражи напал на охранника, причинив ему физическую боль. Подозреваемый задержан. 

Мужчина напал на улице на женщину 

22 апреля в полицию сообщили, что на улице Креэнхольми в Нарве 42-летний мужчина в ходе ссоры ударил 41-летнюю женщину, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

Ударившего сожительницу увезли в полицию 

22 апреля в полицию сообщили, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 51-летний мужчина ударил свою 45-летнюю сожительницу, причинив ей физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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