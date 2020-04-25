В то время, когда вся экономика парализована коронавирусным кризисом, именно у кассы по безработице работы невпроворот. Особенно в Ида-Вирумаа, где показатели безработицы резко пошли вверх. Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк рассказывает, какие профессии и сейчас в цене в наших краях и чему стоит учиться, чтобы ни один кризис в будущем не затронул твое рабочее место.

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- Когда я вам позвонил, вы сказали, что у вас кризисное заседание. Сколько этих кризисных заседаний у вас сейчас в день?